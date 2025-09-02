Mercadona busca personal indefinido para trabajar sólo ocho días al mes con sueldo de 855 euros más complementos

Mercadona busca personal para trabajar dos días a la semana en diferentes supermercados ubicados por toda España. La cadena de distribución presidida por el empresario Juan Roig ofrece contrato fijo y un sueldo para esta modalidad de trabajo de hasta 855 euros.

La compañía valenciana ofrece trabajo a partir de este mes de septiembre para sus supermercados y busca diferentes perfiles de personal, en un entorno «dinámico» y proclive a «interactuar con los clientes». Para estos procesos de selección, Mercadona no requiere experiencia previa a los candidatos.

De este modo, ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y horario conocido el día 20 del mes anterior. Para la modalidad de contrato fijo de 15 horas a la semana, o lo que es lo mismo unos ocho-diez días según el mes, la retribución mensual bruta con progresión salarial es de 632 a 855 euros.

Asimismo, Mercadona también ofrece otras dos modalidades de contrato: 20 horas a la semana, con jornadas de tres o cinco día según necesidad y con turnos fijos o rotativos, con suelos de 843 a 1.140 euros; y también de 40 horas a la semana, cinco días en concreto con turnos rotativos de mañana y tarde, con un sueldo de 1.685 a 2.280 euros. En algunos de los puestos ofertados en sus establecimientos, además, ofrece complementos como el plus de nocturnidad.

Las funciones para este puesto de Mercadona pueden variar y que el empleado trabaje en más de una sección según necesidades, pudiendo pasar por descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, listo para comer, fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza. Según aparece en la web de empleo de la cadena de supermercados, actualmente busca personal en localidades como Miranda de Ebro, Lugo, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Granada, Lleida o Valencia, entre muchas otras.

Nuevo portal de empleo

Mercadona ya ha habilitado su nuevo portal de empleo, una herramienta completamente renovada que representa un «cambio radical» en la forma de gestionar las candidaturas para conectar con el talento, según la compañía. La plataforma permite a cualquier persona interesada en trabajar en sus supermercados crear su perfil personal de forma ágil, recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección en los que esté participando.

En el portal de empleo anterior, no se guardaban perfiles y era necesario inscribirse vacante por vacante, repitiendo los datos en cada ocasión. En esta nueva herramienta Mercadona pone el foco en el candidato: «Hemos diseñado un portal intuitivo, de navegación clara y pensado para que optar a trabajar en Mercadona sea más sencillo», destaca Marina Ramírez, responsable de Captación de Talento de Mercadona.

Ahora, cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona puede crear un perfil único que se mantiene activo en la plataforma. Con su currículum, conectando con LinkedIn o rellenando sus datos manualmente, pueden inscribirse e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u Oficinas).

Esto permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante, se hayan inscrito o no previamente en alguna oferta activa. Adicionalmente, el nuevo portal también permite al usuario consultar en todo momento el estado de sus candidaturas y conocer, a través de vídeos explicativos, cómo es el día a día de los diferentes puestos, ayudando así a que los futuros candidatos conozcan mejor cómo es trabajar en la empresa.