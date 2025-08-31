Mercadona implanta una nueva hora de cierre en todos sus supermercados desde el lunes 1 de septiembre

Imagen de archivo de la sección de pescadería de un supermercado de Mercadona

Mercadona cambia los horarios para todos sus supermercados ubicados en España a partir de este lunes 1 de septiembre después de la finalización de la campaña especial de verano, en la que amplió su servicio domingos y festivos en tiendas seleccionadas situadas en zonas de mayor afluencia turística.

La cadena de distribución presidida por Juan Roig, conforme avanzó ABC, implantó en cerca de 300 establecimientos el horario especial de verano, que consistía en abrir hasta la diez de la noche de lunes a sábado y abrir domingos y festivos de junio, julio y agosto hasta las tres de la tarde.

Decisión que afectaba a supermercados de Mercadona ubicados en ciudades con mayor afluencia de turistas por las vacaciones de verano, como son los casos por ejemplo de Marbella, Ibiza, Lloret de Mar, Mojácar, Benidorm, Jávea, Benidorm, Oropesa del Mar o Santa Pola, entre muchos otros.

Ahora, tal y como queda reflejado en su propia página web, a partir de este lunes 1 de septiembre Mercadona cambia la hora de cierre, a la habitual durante el resto del año, en todos sus supermercados, incluidos los especiales de verano, que ofrecerán de nuevo servicio de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas.

En paralelo, Mercadona seguirá manteniendo un año más su filosofía de cerrar sus tiendas al público los domingos y los festivos, salvo en situaciones excepcionales. Por ello, recomienda a sus clientes consultar el horario concreto en cada una de sus más de 1.600 tiendas repartidas por toda España, labor que se puede llevar a cabo en este buscador.