Mercadona abre este domingo 31 de agosto sus supermercados con horario especial de verano

Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona

Mercadona abrirá este domingo 31 de agosto sus supermercados con horario especial de verano antes de cambiar las horas de apertura definitivamente este próximo lunes 1 de septiembre. La compañía de distribución ofrece servicio domingos y festivos en cerca de 300 tiendas ubicadas en zonas de mayor afluencia turística durante la época estival.

Conforme ha venido informando ABC durante todo el verano, Mercadona puso en liza un modelo de horario especial de verano para supermercados situados en lugares con mayor presencia de visitantes, sobre todo costeros, como es el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo Denia, Jávea o Benidorm; así como en otras regiones de España como Ibiza, Mojácar, Marbella o Lloret de Mar entre otros.

No obstante, para comprobarlo con mayor precisión, Mercadona recomienda a sus clientes utilizar su buscador de supermercados habilitado para tal efecto en su página web, donde se puede consultar el horario de cada tienda. En el caso de las abiertas los domingos, su apertura es de 9.00 a 15.00 horas.

Cabe recordar, tal y como avanzó este periódico, que el horario especial de verano de Mercadona en algunas de sus tiendas finaliza este mismo domingo 31 de agosto y que a partir de lunes 1 de septiembre regresa el horario habitual de 9.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado, en sus más de 1.600 tiendas repartidas por todo el territorio nacional.

A continuación se detallan todos los supermercados de Mercadona que abren este domingo 31 de agosto en la Comunidad Valenciana, tanto en Valencia como Alicante y Castellón:

Mercadona abierto el domingo 31 de agosto en Valencia

· Canet d'En Berenguer

· Gandía (C/La Goleta)

· Cullera (C/Corbera)

Mercadona abierto el domingo 31 de agosto en Castellón

· Benicàssim (Avenida Jaume I)

· Oropesa

· Peñíscola

· Benicarló (Avenida Papa Luna)

· Moncofa

Mercadona abierto el domingo 31 de agosto en Alicante

· Alicante (Avenida de las Naciones)

· Altea (C/ Sindic de Greuges)

· Benidorm

· Calpe

· Denia (Avenida Miguel Hernández / Paseo del Saladar)

· El Campello (Avda Germanías)

· El Poble Nou de Benitatxell

· Finestrat

· Guardamar del Segura

· L'Alfàs del Pi

· Villajoyosa (C/Pati Fosc)

· Orihuela (Ctra. Dehesa Campoamor / C/ Turmalina)

· Pilar de la Horadada

· San Fulgencio

· Santa Pola

· Torrevieja (Avenida de las Cortes Valencianas / Avenida Rosa Manzón Valero / C/ Antonio Machado / C/ Tritón)

· Jávea (Carretera Cabo La Nao / Avenida Trenc d'Alba)