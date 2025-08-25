Mercadona aclara si se puede pagar con billetes rotos o manchados y si acepta los de 500 euros

Mercadona ha aclarado a pregunta de sus clientes diferentes dudas frecuentes sobre el método de pago de la compra en sus supermercados. Tanto sobre el uso de billetes como de la clase de monedas que acepta y las tarjetas bancarias con las que trabajaba, en un contexto donde pagar con el móvil gana adeptos en detrimento del clásico dinero en efectivo.

Una de las cuestiones más habituales que plantean los clientes es si se puede pagar con un billete roto, deteriorado o manchado, a lo que Mercadona responde de manera afirmativa, siempre que se puedan contrastar las medidas de seguridad del mismo.

Asimismo, la cadena de distribución presidida por Juan Roig confirma a sus clientes que sí acepta los billetes de 200 y 500 euros, puesto que están considerados válidos y de curso legal. En paralelo, cabe destacar que no permite el pago por transferencia y que el límite por compra en efectivo es de 999,99 euros, de acuerdo con la legislación vigente.

«Si el importe de tu compra es superior, debes pagar la totalidad de tu compra con tarjeta bancaria», avisa Mercadona. En cuanto al uso de monedas, Mercadona avisa de que acepta únicamente 50 por cada pago, que pueden ser de igual o diferente valor. Además, son válidas las conmemorativas, siempre y cuando sean cuñadas por el Banco de España.

De acuerdo con las normas del Banco de España, las monedas conmemorativas destinadas a la circulación y de curso legal tienen una cara nacional diferente la habitual y mantienen la común, solo puede ser de dos euros y se destinan para homenajear algún acontecimiento o personalidad. La primera que se hizo en España fue en memoria del cuarto centenario de la primera edición de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Cómo pagar en tarjeta en Mercadona

Por último, respecto al pago con tarjeta, Mercadona confirma que no acepta American Express ni PayPal, pero sí Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay y Wallets de bancos, siempre que estén registrados en las aplicaciones con las que trabaja Mercadona: Visa, Maestro o MasterCard.

Por último, si el cliente tiene derecho a la devolución del IVA para viajeros (Tax Free), puede realizar su registro a través del Portal Facturas Clientes con su documento extranjero (Pasaporte o documento de residencia). Si ya está registrado para obtener facturas, debe indicar el documento y mostrarlo en tienda antes del pago. En ese momento, le entregarán la factura que posteriormente podrá validar en las máquinas DIVA.