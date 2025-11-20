Juan Roig reprocha las fechas incumplidas por varios ministros con las obras del Corredor Mediterráneo

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha lamentado el retraso de las obras del Corredor Mediterráneo y ha reprochado las fechas incumplidas que anunciaron sucesivos ministros del ramo con la infraestructura ferroviaria, clave para la unión entre la segunda y la tercera ciudad ... de España, Barcelona y Valencia, todavía no conectadas por la alta velocidad.

Juan Roig ha servido de anfitrión en el octavo y último acto reivindicativo #QuieroCorredor, que se ha celebrado este jueves en el Roig Arena de Valencia, y que organiza cada año la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), informando puntualmente sobre el estado de la infraestructura, revisando sus avances y compromisos pendientes.

En una atención previa a los medios de comunicación, el presidente de Mercadona ha destacado el impulso social logrado durante los últimos años a través del acto empresarial y aseguró que la reclamación por la conexión ferroviaria desde Algeciras hasta Francia seguirá viva: «Vamos a continuar manteniéndola y esforzándonos en ello».

Juan Roig criticó las promesas incumplidas por distintos ministros de Fomento en la última década. Enumeró cómo año tras año se han ido aplazando las fechas comprometidas: «En 2017 se dijo que estaría en 2021; luego, que en 2024; ahora hablamos de 2027. A ver si a la última va la vencida». Y concluyó con ironía: «Habrá un día en que llegue un ministro al que sí que nos creeremos, pero de momento no ha llegado».

En un tono distendido, el empresario volvió a recurrir a la metáfora del mapa radial español para denunciar los retrasos: «Espero que cuando llegue la M100 ya nos toque el corredor a los que somos del Mediterráneo. A ver si por lo menos coincide la M100 con el Corredor Mediterráneo. No sé si nuestros nietos lo verán, pero estamos luchando por ello».

Roig subrayó que, pese a los avances en concienciación, la infraestructura sigue lejos de completarse. Recordó que la segunda y la tercera ciudad de España aún no están conectadas por un corredor ferroviario competitivo, de alta velocidad: «Nosotros no queremos ir a 350 km/h; con pasar de 100 entre Valencia y Barcelona ya estaríamos contentos». También insistió en la importancia de actuaciones como el túnel pasante, aunque recalcó que lo esencial es disponer del corredor entre Valencia, Alicante y Barcelona en un territorio que genera «el 50% de la riqueza de España».

El anfitrión del evento fue rotundo al valorar el ritmo de las obras, al firmar que «tendría que ir mucho más rápido». Reconoció que se ha logrado que la sociedad sea consciente de la ausencia real del Corredor Mediterráneo, pero lamentó que los avances materiales estén «muy por debajo de lo que queríamos».