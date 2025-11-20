Suscribete a
Mercadona anuncia un cambio temporal en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar: «Es puntual»

La cadena de distribución se ve obligada a reducir de manera circunstancial el porcentaje de huevos frescos provenientes de gallinas libres de jaula que vende en sus supermercados

Imagen de archivo de surtidos de huevos a la venta en supermercados de Mercadona
Imagen de archivo de surtidos de huevos a la venta en supermercados de Mercadona JUAN CARLOS SOLER
David Maroto

David Maroto

Valencia

Mercadona ofrece a sus clientes huevos de gallinas criadas fuera de jaulas, bien de ejemplares sueltos en gallineros o camperas. De hecho, actualmente el 65% de los huevos frescos que vende en sus supermercados provienen de gallinas libres de jaula; algo que ... se ha visto temporalmente alterado debido a la actual situación sanitaria por la gripe aviar.

