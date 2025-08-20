La mendiga que ganó 1,2 millones en la Bonoloto deja su barrio en Alicante: «Ahora otros intentan su fórmula»

María Ángeles Torregrosa y Desirée Agorreta, en el establecimiento que ha vendido el boleto del premio millonario de la Bonoloto en Alicante

Una historia poco común de la que se cumplen ahora tres años: una mujer que pedía limosna por las calles ganó 1,2 millones de euros en la Bonoloto y continuó apelando a la generosidad de sus vecinos al día siguiente porque no se lo creía, no estaba segura de su buena fortuna.

Obviamente, acabó dándose cuenta de que era completamente real y posteriormente ha decidido dejar el barrio de La Florida, donde hace tiempo que nadie se la ha encontrado, no vive en su domicilio conocido habitual y sólo se oyen rumores sin información contrastada.

«Se fue, no se le ha vuelto a ver por aquí desde hace tiempo», explica Eugenio, del Estanco 54, donde compraba a diario su boleto en busca de la suerte, hasta que le llegó de pleno. De hecho, parece que otros emulan su 'técnica' -si se puede decir así- con la esperanza de que se repita el hito en sus vidas también. «A raíz de eso, hay mucha gente que juega a la misma fórmula y piden 'dame un euro', es aleatorio, la máquina hizo sus números, la combinación», detalla.

Después de aquella buena noticia, cuando vendieron el mayor premio de su larga historia, en un establecimiento fundado en 1903 por la tatarabuela de Mari Ángeles, su actual titular, han tenido recientemente otra alegría con otro boleto agraciado con 150.000 euros. En este caso, la cosa tiene otro cariz y, aunque de menor cuantía, llena de satisfacción en Estanco 54 «porque ha sido muy repartido».

Se trata de una peña de una veintena de participantes, que han tocado a unos 4.500 euros por persona, y que cuando pase este mes de agosto en vacaciones, volverán a jugar juntos una apuesta que han subido un poco hasta los 200 euros a la semana, con más participantes. Juntos para tener más probabilidades de acierto, cuestión de azar, pero matemáticamente mejor que cada uno por su lado.

Tal vez en algunas ocasiones, les venga a la mente a algunos de ellos el recuerdo de aquella vecina que solían ver junto a un conocido supermercado, la incrédula con su buena fortuna. La misma que sorprendió en Estanco 54, donde sólo aceptaba que la atendiera Mari Ángeles, cuando comentó que quizás le había tocado, pero pensaron que era «cachondeo» o que estaba «de broma», al verla con sus bolsas de la compra, en su rutina cotidiana.