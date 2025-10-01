El himno regional, eje de la campaña del 9 d'Octubre para «crear puentes que unan nuestras diferencias»

Imagen del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la presentación de los actos del 9 d'Octubre

El himno regional se alza este año como el gran protagonista de la campaña institucional de la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, como «una seña de identidad» para los valencianos y un «símbolo que nos representa a todos».

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la presentación de la campaña, donde la música y el centenario de la aprobación del himno, compuesto por José Serrano con letra de Maximiliano Thous, serán los ejes de la programación.

Además, este año como novedad, la Ciudad de las Artes y las Ciencias acogerá un espectáculo de más de 200 drones, bajo el título 'Océanos'. También tendrán lugar los fuegos artificiales en la madrugada del 8 al 9 de octubre, y los conciertos de bandas de música en Alicante, Valencia, Castellón de la Plana y Elche, entre otros actos.

Por su parte, Mazón ha subrayado «el guiño histórico a un emblema de una tierra que ha hecho de la música mucho más que una seña de identidad que nos recuerda que, cuando los valencianos, alicantinos y castellonenses nos unimos, podemos construir símbolos duraderos que nos representan a todos».

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha incidido en que el 9 d'Octubre es una «fiesta de todos para seguir construyendo puentes que unan nuestras diferencias y fortalezcan lo que nos hace únicos».

En esta línea, la Generalitat realizará diferentes actividades para todos los públicos en las tres provincias, con el objetivo de reafirmar esta festividad como «la expresión viva y real de lo que hemos sido, somos y queremos ser como pueblo, que reconoce su historia, se une en la adversidad y celebra con orgullo su identidad compartida», ha apuntado el jefe del Consell.

Así, las actividades comienzan hoy con las jornadas de puertas abiertas del Palau de la Generalitat hasta el 7 de octubre, que se completará con actividades infantiles desde el 5 de octubre en Alicante, Valencia, Castellón de la Plana y Elche, y la proyección de historias mapeadas el 8 de octubre sobre la Torre Vella del Palau.

«Redescubrir nuestro himno»

Este año, el concepto de la campaña, elaborada por la agencia Trumbo, se centra en crear «un mensaje de celebración, orgullo y respeto por lo que significa ser valenciano, invitando a vivir y sentir nuestra identidad y nuestras tradiciones con una nueva mirada«, tal y como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Para ello, se han utilizado los colores de la senyera y la palabra 'Vixca', haciendo un guiño al texto original del himno de la Comunidad Valenciana. En cuanto al aspecto gráfico, la campaña explora el cromatismo y forma de la senyera para «tener una imagen de esta más contemporánea».

Desde el equipo de la agencia, María Albarracín y Esteban Fuentes han detallado que la campaña está concebida «de manera auténtica, cercana y contemporánea» y llama a «redescubrir nuestro himno« con la extracción frases »que emocionan y expresan muy bien quién somos« los valencianos. En concreto, resalta tres fragmentos: 'En peu alcem-se', 'Càntics d'amor, himnes de pau' y 'Visca, visca, visca'.

'Vixca' en vez de 'Visca'

Preguntado por el uso del término 'vixca', una forma no reconocida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Carlos Mazón ha asegurado que se trata de hacer «un guiño a nuestra historia» y ha sostenido que esta palabra «ya se encuentra en muchos textos del siglo XV». «Es un guiño a nuestro valencianismo autóctono e histórico del primer tercio del siglo XX«, ha asegurado.

Según el jefe del Consell, 'vixca' es «un vocablo que nos une, que nos recuerda que tenemos historia». «Y creo que lo mejor que podemos hacer todos es celebrar que tenemos historia, que tenemos valencianismo, de la manera más constructiva posible. Esto es lo que yo creo que debemos de poner en valor y esto es lo que se pretende poner en valor», ha indicado.

Todas las actividades por el 9 d'Octubre

Las actividades de este año contarán con la II edición del Concurso Internacional de Historias Mapeadas que se proyectarán el 8 de octubre sobre la fachada de la Torre Vella del Palau, que se enmarca en el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia. Asimismo, entre el 6 y el 8 de octubre, desde las 20.00 a las 00.00 horas habrá una proyección 360º sobre la fachada del Palau con la imagen del cartel institucional.

Además, el 8 de octubre tendrá lugar un espectáculo nocturno de drones desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde se podrá disfrutar de una exhibición de naturaleza y vida con más de 200 drones en el cielo.

Por otro lado, del 1 al 7 de octubre podrá visitarse el Palau de la Generalitat en horario de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Y del 3 al 5 de este mismo mes se podrán degustar productos tradicionales en la 'Gastroneta' que estará ubicada en la calle Caballeros de València.

También el 5 de octubre de 11.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 19.00 horas, se llevarán a cabo actividades para los más pequeños. En Alicante, en la plaza Gabriel Miró se realizará una Feria Circense, en Valencia en la calle Caballeros habrá una Feria Medieval, en Castellón de la Plana en la plaza de las Aulas tendrá lugar una Feria Kermesse, y en la plaza de Baix de Elche se realizará un Atelier de Juegos.

En cuanto a los conciertos de bandas de música, el 9 d'octubre, tendrá lugar el concierto de bandas a las 11.00 horas en la plaza Huerto de Sogueros de Castellón de la Plaza, y a las 12.00 horas en el Paseo de la Explanada de Alicante, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y en la plaza de Baix de Elche.

Por último, en la madrugada del 8 al 9 de octubre se dispararán los castillos de fuegos artificiales, como primer acto del Día de la Comunidad Valenciana, desde el Puerto de Alicante, el Puente de Monteolivete de València, entre el Auditorio y el Palacio de Congresos de Castelló de la Plana y el Puente del Ferrocarril de Elche.