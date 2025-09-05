El funeral de Estado por las víctimas de la dana se celebrará el 29 de octubre, el día de su aniversario

Imagen de archivo de Rosa Álvarez, presidenta asociación Víctimas Mortales Dana 29-0; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y los presidentes de las otras asociaciones, Mariló Gradolí y Christian Lesaec, en la reunión de mayo

Tras meses de peticiones y encuentros entre las asociaciones de víctimas y las autoridades, finalmente se ha fijado la fecha para el funeral de Estado en memoria de las víctimas mortales de la dana. El emotivo homenaje se celebrará el 29 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la tragedia.

Así, fuentes del Ejecutivo central han señalado que el 29 de octubre era una de las fechas sobre las que trabaja el Gobierno con el Consell al coincidir con el primer aniversario de la riada, que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 228 fallecidos. La ubicación escogida, es la Ciudad de las Artes y les Ciencias de Valencia, tal y como ha avanzado el diario 'Levante-EMV'.

Cabe recordar que esta petición fue trasladada el pasado mes de julio a la subdelegación del Gobierno en la provincia de Valencia, por parte de las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la riada: Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia y la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-0.

«No alargar más el sufrimiento»

Celebrar el funeral de Estado el mismo día del aniversario tiene como objetivo «afrontar la conmoción y el duelo en un único día, y no alargar aún más el sufrimiento», tal y como detalló en el momento de la petición a ABC la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-0, Rosa Álvarez.

Al encuentro está prevista la asistencia de los Reyes, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, entre otras autoridades. Al respecto, Álvarez fue contundente y explicó a este periódico que «pedimos que Mazón tenga la máxima discreción posible, aunque ojalá no esté como presidente para entonces. Pero si lo está, esperamos que sepa mantenerse en un segundo plano, ya que él no es el protagonista, los protagonistas son los que ya no están».

En cuanto a la organización del funeral, durante la reunión que se celebró en Valencia el pasado mes de mayo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y las asociaciones de víctimas de la dana, se acordó que la abordarían «directamente» las asociaciones con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, de manera que sean «partícipes» de este funeral.