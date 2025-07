Las victimas de la dana piden al Gobierno que el funeral de Estado sea el 29 de octubre «para no alargar más el sufrimiento»

A falta de poco más de tres meses para que se cumpla el primer año de una de las mayores tragedias vividas en la provincia de Valencia —la dana del pasado 29 de octubre, en la que fallecieron 228 personas—, las asociaciones de víctimas ... han comenzado ya las primeras reuniones para organizar el funeral de Estado.

Así, han solicitado que el acto se celebre el mismo día del aniversario, argumentando que será una jornada «especialmente dolorosa» para ellos y consideran que concentrar el acto de conmemoración en esa fecha, permitirá afrontar la conmoción y el duelo en un único día, «y no alargar aún más el sufrimiento», ya que muchos vivieron la tragedia o perdieron a algún ser querido en ella, ha detallado la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-0, Rosa Álvarez.

«Va a ser un día malo, aunque también agridulce, porque es un reconocimiento, y creo que la sociedad valenciana y la sociedad española en general se lo debe, porque les fallamos, les fallamos y por eso no están, por eso han muerto. Ellos no se tenían que morir, si no, no se les estaría haciendo un funeral de Estado», ha relatado Álvarez con emoción a este periódico.

Esta petición fue trasladada este martes a la subdelegación del Gobierno en la provincia de Valencia, por parte de las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la riada: Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia y la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-0.

Asimismo, Rosa Álvarez ha asegurado a ABC que esta fecha ya fue propuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión que mantuvieron las asociaciones con él en mayo, y que lo primero que se verificó fue que no coincidiera con la agenda de los Premios Princesa de Asturias. «El primero que tiene que dar el visto bueno es la Casa Real y si su agenda lo permite, luego le toca a Moncloa. A partir de ahí, nos pondremos a trabajar», ha subrayado.

«Ojalá Mazón no esté como presidente para entonces»

En cuanto a la participación en el acto del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la presidenta de la asociación ha aseverado que cuentan con su presencia, por protocolo, como máximo representante de la administración autonómica. Sin embargo, ha sido contundente: «Solo pedimos que tenga la máxima discreción posible, aunque ojalá Mazón no esté como presidente para entonces. Pero si lo está, esperamos que sepa mantenerse en un segundo plano, ya que él no es el protagonista, los protagonistas son los que ya no están».

En este sentido, Rosa Álvarez también ha sido clara en cuanto a la presencia de autoridades: «Queremos reducir al máximo la presencia institucional, sean del color que sean. Ese día los protagonistas no son los políticos, son los que ya no están y sus familias, que somos sus representantes». En esta línea, ha lanzado una crítica directa a lo ocurrido en diciembre en la Catedral de Valencia: «Aquello fue un acto protagonizado por políticos, esta vez debe ser lo contrario».

«Que nadie utilice nuestro dolor para publicitarse»

Respecto al lugar del acto, la asociación ha propuesto el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, un espacio que consideran adecuado por su capacidad para acoger a los familiares de las víctimas. «En la zona cero no hay ningún espacio de esa amplitud, y además octubre es un mes muy inestable en lo climático, así que necesitábamos un espacio cubierto», ha explicado la presidenta de la entidad a este medio.

Así, Rosa Álvarez también ha rechazado que el acto se celebre en espacios privados: «Queremos espacios públicos, puesto que no nos gustaría que nadie utilice nuestro dolor para publicitarse».

Tras celebrar la reunión de este martes, la subdelegación del Gobierno trasladará sus demandas a las instituciones del Estado pertinentes, por lo que las asociaciones siguen a la espera de una confirmación oficial, pero insisten en que su voluntad es clara: «el 29 de octubre debe ser un día de memoria y respeto, sin protagonismos indebidos ni interferencias políticas».