Festival Del Poble Fest en Tavernes de la Valldigna: cómo llegar, horarios y conciertos
La primera edición del evento contará con artistas de la talla de Melendi, Pignoise, Maldita Nerea, Alex Ubago y Café Quijano
La primera edición del festival Del Poble Fest aterriza este fin de semana en Tavernes de la Valldigna, coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad, esta cita nace con la intención de convertirse en un evento musical de referencia.
El festival apuesta por la música en directo y las verbenas modernas con un recinto de más de 25.000 m² y dos escenarios, así como una amplia oferta gastronómica.
Desde artistas de la talla de Melendi, Café Quijano o Pignoise, hasta artistas locales y orquestas, convertirán el evento en un encuentro único de diferentes estilos.
Cómo llegar
Tavernes de la Valldigna cuenta con red de transporte público que permite acceder al municipio. Una de las principales vías de acceso es el servicio de tren de Cercanías, a través de la línea C1 Valencia-Gandía, que incluye parada en la estación de Tavernes.
Asimismo, el municipio dispone de servicio de autobuses, con varias líneas operativas en la zona. Entre las más próximas y funcionales destacan la L102, L1 y L2. Para más información visitar la página oficial de Moovit, donde encontrarás toda la información sobre el transporte público de Valencia.
Conciertos
VIERNES
Escenario Del Poble Fest
17:00 → DJ Borja Navarro
18:00 → Tacho
19:00 → Alex Ubago
20:30 → Los Secretos
22:00 → Pignoise
23:30 → Melendi
01:30 → Orquesta Seven Crashers
04:00 → Cierre
Escenario Gastro League
13:00 → Apertura / DJ Local
15:00 → Xaranga Xe Kin Ampastre
18:30 → DJ Local
21:30 → Sandra Valero
23:00 → DJ Local
04:00 → Cierre
SÁBADO
Escenario Del Poble Fest
18:00 → Buhos
19:20 → Isabel Aaiún
20:40 → Café Quijano
22:00 → Rulo y la Contrabanda
00:00 → Maldita Nerea
01:20 → Jajajes DJ Set
02:40 → DJ Fercho Energy
04:30 → Cierre
Escenario Gastro League
13:00 → Apertura / DJ Local
17:00 → Xaranga Xe Kin Ampastre
19:00 → DJ Local
20:20 → Paula Caveira
21:40 → Lemot
23:30 → DJ Local
04:30 → Cierre
