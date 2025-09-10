Festival Del Poble Fest en Tavernes de la Valldigna: cómo llegar, horarios y conciertos

La primera edición del festival Del Poble Fest aterriza este fin de semana en Tavernes de la Valldigna, coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad, esta cita nace con la intención de convertirse en un evento musical de referencia.

El festival apuesta por la música en directo y las verbenas modernas con un recinto de más de 25.000 m² y dos escenarios, así como una amplia oferta gastronómica.

Desde artistas de la talla de Melendi, Café Quijano o Pignoise, hasta artistas locales y orquestas, convertirán el evento en un encuentro único de diferentes estilos.

Cómo llegar

Tavernes de la Valldigna cuenta con red de transporte público que permite acceder al municipio. Una de las principales vías de acceso es el servicio de tren de Cercanías, a través de la línea C1 Valencia-Gandía, que incluye parada en la estación de Tavernes.

Asimismo, el municipio dispone de servicio de autobuses, con varias líneas operativas en la zona. Entre las más próximas y funcionales destacan la L102, L1 y L2. Para más información visitar la página oficial de Moovit, donde encontrarás toda la información sobre el transporte público de Valencia.

Conciertos

VIERNES

Escenario Del Poble Fest

17:00 → DJ Borja Navarro

18:00 → Tacho

19:00 → Alex Ubago

20:30 → Los Secretos

22:00 → Pignoise

23:30 → Melendi

01:30 → Orquesta Seven Crashers

04:00 → Cierre

Escenario Gastro League

13:00 → Apertura / DJ Local

15:00 → Xaranga Xe Kin Ampastre

18:30 → DJ Local

21:30 → Sandra Valero

23:00 → DJ Local

04:00 → Cierre

SÁBADO

Escenario Del Poble Fest

18:00 → Buhos

19:20 → Isabel Aaiún

20:40 → Café Quijano

22:00 → Rulo y la Contrabanda

00:00 → Maldita Nerea

01:20 → Jajajes DJ Set

02:40 → DJ Fercho Energy

04:30 → Cierre

Escenario Gastro League

13:00 → Apertura / DJ Local

17:00 → Xaranga Xe Kin Ampastre

19:00 → DJ Local

20:20 → Paula Caveira

21:40 → Lemot

23:30 → DJ Local

04:30 → Cierre