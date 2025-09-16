El escritor Javier Ramos desvela en un libro secretos de guerreros y ejércitos a lo largo de la historia

«Un épico viaje a través de los campos de batalla más decisivos de la historia, donde los guerreros más legendarios forjaron el destino de civilizaciones enteras». Así se presenta el último libro del alicantino Javier Ramos, en el que desvela algunos secretos y curiosidades de militares y ejércitos.

Desde los implacables inmortales persas hasta los temibles berserkers vikingos, desde las invencibles legiones romanas hasta la devastadora Wehrmacht nazi, entre otros ejemplos.

Esta obra permite descubrir cómo los espartanos defendieron las Termópilas con «valor sobrehumano», cómo Aníbal aterrorizó Roma con sus elefantes, y cómo los mongoles de Gengis Khan conquistaron el imperio más extenso de la historia. También, conocer a los samuráis japoneses y su código de honor, o a los temibles almogávares españoles con su grito de guerra «¡Desperta Ferro!», o a los modernos Navy SEAL.

El autor presenta no sólo ejércitos, sino también a los genios militares que los comandaron: Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, el Gran Capitán… estrategas cuyas decisiones resonaron a través de los siglos.

«Con un estilo dinámico y riguroso, 'Grandes guerreros y ejércitos de la historia' es una obra imprescindible que combina historia militar, estrategia y las historias humanas detrás de las batallas. Un libro que convertirá a cualquier lector en testigo privilegiado de la grandeza y la tragedia de la guerra a lo largo de los milenios», han resaltado desde la Editorial Pinolia.

Javier Ramos es periodista con una larga trayectoria profesional en diversos medios de comunicación, como Diario 16, 20 Minutos o Las Provincias. Apasionado por la historia y los viajes, colabora con distintas publicaciones especializadas en estos temas, entre ellas Clío Historia, Muy Historia, La Aventura de la Historia, Historia Hoy, Año Cero o el pódcast 'Una noche en el laberinto' de RNE. Actualmente trabaja como redactor freelance, corrector profesional, copywriter y community manager.

Como autor, ha publicado 'Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma', 'Eso no estaba en mi libro de Historia del Circo' y 'Los crímenes que cambiaron la historia de España', entre otros