Elección de candidatas a falleras mayores de Valencia en el Roig Arena: horario, cómo se escoge y dónde ver

La elección de las candidatas a falleras mayores de Valencia 2026 se celebra este sábado 27 de septiembre en el recién estrenado Roig Arena, donde se elegirán a las 26 representantes de las cortes de honor, mayor e infantil, que representarán a la ciudad en su fiesta más importante.

La esperada gala fallera se podrá ver en directo por la televisión pública valenciana À Punt a partir de las 18.30 horas. El programa lo narrará el periodista Ferran Cano y contará con los comentarios de las falleras mayores de Valencia de 1996 y 2019, Elena Muñoz y Marina Civera, y de la periodista Omaira López, miembro de la corte de honor en los años 1986 y 1997.

Trece falleras mayores y otras trece infantiles serán escogidas mediante un jurado profesional fallero para formar parte de las cortes de honor de las Fallas 2026, lo que supondrá el pistoletazo de salida del nuevo ejercicio fallero que continuará el martes 14 de octubre con la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, desde el hemiciclo del Ayuntamiento.

La propuesta escénica de la gala es Llum, un homenaje al pintor Joaquín Sorolla y a la ciudad de Valencia. La música del acto será en directo con una banda sinfónica de sesenta músicos creada ad hoc para la ocasión. El espectáculo de la Elección contará con las voces del actor Dani Tatay y de la periodista Paloma Insa. El espacio escénico de Llum está diseñado por el arquitecto Nacho Fernández y se ha construido en El Taller de Llongo.

El evento estará cargado de «homenajes» dedicados al 775 aniversario de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, al 700 aniversario de la fiesta del Corpus, a los 400 años de la fiesta de los Xiquets de Sant Vicent, a los 600 de la finalización del Micalet, a los 675 del nacimiento del Padre Jofré y al centenario de la Consagración del Himno Regional.