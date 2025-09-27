Calles cortadas y líneas de la EMT suprimidas en Valencia por la 15K Nocturna el sábado 27 de septiembre

Valencia se prepara para vivir este sábado la 15K Nocturna, una cita deportiva que transformará el pulso de la ciudad durante varias horas. Desde primera hora de la tarde se activarán cortes de tráfico y desvíos en numerosas líneas de la EMT, tanto para el montaje de la prueba como para garantizar la seguridad de los miles de corredores que participan.

Así, la 15 K Nocturna València 'Gana Energía' contará con más de 13.000 atletas participantes. Se trata de la única carrera que se celebra de noche en el 'cap i casal' y en la que se ha incrementado el número de personas inscritas y de la participación femenina.

El circuito de esta carrera nocturna es completamente llano, está homologado por la Real Federación Española de Atletismo y permite disfrutar de lugares «icónicos» de la ciudad, como el Estadio de Mestalla, el Puente del Real, la calle de la Paz, la plaza de la Reina, la del Ayuntamiento o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros. Como novedad, este año los atletas cruzarán cuatro puentes, y en todo el recorrido se habilitarán puntos de animación.

Cortes de tráfico

El montaje de la carrera comenzará a las 13.30 horas, por lo que a partir de esa hora se cerrará la avenida del Ingeniero Manuel Soto. Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la prueba y minimizar el impacto en la ciudadanía, se ha establecido un amplio dispositivo policial y de voluntarios a lo largo de todo el circuito.

Además, en la web oficial de la prueba está disponible el mapa con la previsión de cortes de calles. El tráfico rodado, incluida la EMT, se desviará por el interior de la Marina. El resto de los cortes que afectan al recorrido se realizarán a partir de las 20.00 horas.

Durante la prueba, la avenida Profesor López Piñero, dirección hacía el centro de la ciudad, permanecerá abierta y el tráfico rodado se desviará por el Instituto Obrero de València. Por otra parte, a partir de las 3.00 de la madrugada del sábado 27 estará prohibido estacionar en la zona central y el lateral más pegado a los edificios de la Alameda, entre plaza Zaragoza y Llano del Real; así como en el lateral más pegado a los Jardines del Turia, los tramos entre General Elio y la Fuente de las Cuatro Estaciones, y entre el puente de la Exposición y el puente de las Flores.

Nuevos recorridos EMT

La EMT ha planificado nuevas rutas en un total de 33 líneas, entre las 21.30 del sábado y las 1.30 horas del domingo, para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a sus destinos. Ante la magnitud del evento, durante la carrera, las líneas C1, C2, 4, 13, 18, 19, 30, 40, 94 y 95 estarán suprimidas.

La ciudadanía puede utilizar las líneas 4, 19, 30, 92, 95 y 99 para llegar al entorno de la prueba antes de que comience. Las rutas de la red nocturna funcionaran con normalidad a partir de las 1.00 horas.

Por otro lado, todos aquellos que quieran seguir en directo el desarrollo de la carrera podrán hacerlo gracias a la retransmisión a través de la página web oficial y del canal de YouTube de la 15 K Nocturna València Gana Energía.

Presencia de mujeres corredoras

La actividad de la 15K Nocturna València 'Gana Energía', que contará con la colaboración de Cruz Roja y de unas 380 personas voluntarias, comenzará este viernes con la apertura de la Feria del Corredor, que este año repite ubicación en el Polideportivo Juan Antonio Samarach.

En este espacio, las personas inscritas podrán retirar su dorsal-chip, su bolsa del corredor y la camiseta técnica oficial de Benjo Sports. El horario de la Feria del Corredor será el viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; y el sábado ininterrumpidamente de 10.00 a 19.00 horas.