Dos periodistas de la televisión valenciana sufren una paliza a manos de varios ganaderos

Imagen de los periodistas agredidos por ganaderos en la localidad castellonense de Alcalà de Xivert

La Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACVSA) ha condenado la agresión que han sufrido dos profesionales de la delegación de Castellón de la televisión autonómica À Punt en la localidad de Alcalà de Xivert por parte de dos ganaderos.

El redactor y el cámara se encontraban en el citado municipio castellonense para informar de la situación de las vacas bravas que se escaparon el pasado domingo de un camión durante los últimos actos de las fiestas patronales.

Cuando el equipo de À Punt estaba realizando su labor, según confirman fuentes del ente público, los dos agresores les han increpado y les han agredido para evitar, presuntamente, la divulgación de la información que pretendían obtener en Alcalà de Xivert.

Los dos profesionales golpeados se han trasladado al centro de salud más próximo desde donde los han derivado a urgencias del hospital. Asimismo, los atacantes han destrozado la cámara con la que estaba trabajando el equipo. La dirección de la televisión pública ya ha cursado la correspondiente denuncia ante las autoridades, y será ahora la Guardia Civil la encargada de localizar a los responsables de la agresión.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha sido el primero en divulgar la noticia para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. De hecho, À Punt como otros medios se habían trasladado a la zona con el fin de alertar a los ciudadanos del posible peligro e informar de las medidas de seguridad establecidas por el consistorio.

«Se trata de una agresión intolerable en un estado de derecho, un acto de censura contra el derecho de información, la libertad de prensa y la labor de servicio público que tiene encomendada la radiotelevisión pública valenciana», señala la propia À Punt en un comunicado.