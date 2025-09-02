Acusan a una mujer de quedarse 500.000 euros de la indemnización por accidente de su marido enfermo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón juzga este próximo jueves a una mujer acusada de quedarse con una gran suma del dinero que recibió su pareja tras sufrir un accidente. La Fiscalía pide para la procesada una pena inicial de hasta siete años de cárcel.

Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la mujer está acusada de un delito continuado de apropiación indebida por aprovecharse presuntamente de la situación de vulnerabilidad de su compañero sentimental para quedarse con más de medio millón de euros del total de 650.000 euros de indemnización que él tenía reconocida tras sufrir un accidente en enero de 2014.

A causa de ese accidente, de acuerdo con el relato del ministerio público, la víctima sufrió importantes daños cerebrales y era incapaz de gobernarse a sí misma y administrar sus bienes. Además de la petición de cárcel para la primera procesada, la Fiscalía reclama el pago de una multa de 4.050 euros para una segunda acusada, una notaria, por un delito de falsedad documental.

Entiende el ministerio fiscal que no llevó a cabo «la diligencia adecuada y suficiente» para verificar que el hombre tenía capacidad para otorgar a su compañera sentimental un poder general para actuar en su nombre y su representación.

Según la misma acusación, resultaba evidente que en el momento de la firma de dicho poder «el perjudicado presentaba un déficit cognitivo y volitivo severo y un estado físico de dependencia total y no estaba en condiciones de comprender la trascendencia de ese acto jurídico».