Detienen a un joven en Alicante por robar una cadena de oro a una mujer con el método del tirón

Varios viandantes que presenciaron los hechos siguieron al agresor pudiendo darle alcance y retenerlo hasta la llegada de una dotación policial

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional ABC

Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante, a un varón de 21 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia y reclamación judicial. El arrestado mediante el método del tirón, sustrajo una cadena ... de oro a una mujer que se encontraba caminando por la vía pública y gracias a la colaboración ciudadana se pudo recuperar la joya y detener al presunto autor de los hechos.

