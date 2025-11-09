Detienen a un joven en Alicante por robar una cadena de oro a una mujer con el método del tirón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante, a un varón de 21 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia y reclamación judicial. El arrestado mediante el método del tirón, sustrajo una cadena ... de oro a una mujer que se encontraba caminando por la vía pública y gracias a la colaboración ciudadana se pudo recuperar la joya y detener al presunto autor de los hechos.

La detención se produjo por una patrulla de Seguridad Ciudadana, los agentes se encontraban de servicio por la zona centro de la ciudad cuando observaron a una persona que tenía retenido en el suelo a un varón.

Entrevistados con los testigos de los hechos, éstos manifestaron a los agentes que habían visto como el varón que tenían retenido había propinado un tirón de una cadena de oro a una mujer y había huido del lugar a la carrera.

Tras los hechos, varios testigos que habían presenciado el robo siguieron al agresor consiguiendo darle alcance y retenerlo hasta la llegada de un indicativo policial. La víctima que se encontraba en el lugar, relató a la dotación policial que mientras estaba caminando por la vía pública, un varón la abordó por la espalda y tras propinarle un tirón a la cadena que portaba en el cuello, huyó rápidamente del lugar.

Ante lo sucedido y tras tener los agentes motivos suficientes de que el varón interceptado por los viandantes tuvo participación en un delito de robo con violencia, llevaron a cabo su detención.

Una vez detenido y tras realizarle un cacheo, los agentes localizaron entre sus ropas la cadena de oro de la víctima la cual reconoció sin ningún género de dudas como de su propiedad.

Además de su participación en un delito de robo con violencia, al detenido le constaba en vigor una Orden de Detención Judicial. El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

Prevención y colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda la importancia de no llevar grandes cantidades de dinero u objetos de valor a la vista en espacios públicos y de mantener la alerta ante situaciones sospechosas. Asimismo, se destaca la relevancia de la colaboración ciudadana, fundamental para poner en conocimiento cualquier hecho delictivo.

La Policía Nacional pone a disposición de cualquier ciudadano varios canales de comunicación tanto a través del número de teléfono 091, de la página web oficial de la Policía Nacional www.policia.es o de la aplicación para dispositivos móviles AlertCops.