Detenidos dos prófugos alemanes acusados de robo y estafa por el método del falso empleado de banca
La Policía Nacional ha arrestado a los acusados en San Fulgencio (Alicante), donde también han apresado a otro hombre por ayudarles en su huida
Desarticulados 41 grupos dedicados a la estafa del hijo en apuros, con 342 investigados y 1,5 millones defraudados
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio alicantino de San Fulgencio a tres hombres de 25, 27 y 34 años, acusados de buscados por estafas con el método del falso empleado de banca y robos en domicilios. Dos de ellos ... estaban reclamados por las autoridades alemanas en virtud de sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega, mientras que el tercero fue arrestado por un delito de desobediencia grave al tratar de obstaculizar la intervención policial.
La operación se inició a raíz de la comunicación de las autoridades germanas, que alertaron de que dos prófugos —ciudadanos alemanes— podrían haberse instalado en la provincia de Alicante mientras permanecían en busca y captura por delitos cometidos en Bremen. Con esta información, los investigadores españoles comenzaron las pesquisas que finalmente los situaron en una vivienda de San Fulgencio.
🚩Detenidos 2⃣ fugitivos por estafas con el método del falso empleado de banca y robos en domicilios— Policía Nacional (@policia) October 22, 2025
🚔También se detuvo a una tercera persona por un delito de desobediencia grave al tratar de impedir la detención de los prófugos
👮♂️Se les imputa hechos cometidos en la ciudad… pic.twitter.com/uyGMnXBoqN
Tras confirmar su paradero, la Policía estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la detención de los fugitivos cuando se desplazaban en un vehículo junto a una tercera persona. Este último fue el arrestado tras enfrentarse a los agentes en el momento del operativo.
Según las Órdenes Europeas de Detención, los dos hombres eran buscados por su presunta implicación en delitos de robo organizado, usurpación y fraude continuado. Los hechos, cometidos en 2023 en Bremen, se enmarcan en las actividades de una banda especializada en robos con fuerza en domicilios y estafas mediante el método del «falso empleado bancario». La trama contactaba con las víctimas por teléfono haciéndose pasar por trabajadores de entidades financieras para obtener dinero y objetos de valor.
Por estos delitos, los arrestados podrían enfrentarse en Alemania a penas de hasta diez años de prisión. Tras la práctica de las diligencias correspondientes, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que será el encargado de los trámites para su extradición.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete