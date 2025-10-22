Detenidos dos prófugos alemanes acusados de robo y estafa por el método del falso empleado de banca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio alicantino de San Fulgencio a tres hombres de 25, 27 y 34 años, acusados de buscados por estafas con el método del falso empleado de banca y robos en domicilios. Dos de ellos ... estaban reclamados por las autoridades alemanas en virtud de sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega, mientras que el tercero fue arrestado por un delito de desobediencia grave al tratar de obstaculizar la intervención policial.

La operación se inició a raíz de la comunicación de las autoridades germanas, que alertaron de que dos prófugos —ciudadanos alemanes— podrían haberse instalado en la provincia de Alicante mientras permanecían en busca y captura por delitos cometidos en Bremen. Con esta información, los investigadores españoles comenzaron las pesquisas que finalmente los situaron en una vivienda de San Fulgencio.

🚩Detenidos 2⃣ fugitivos por estafas con el método del falso empleado de banca y robos en domicilios



🚔También se detuvo a una tercera persona por un delito de desobediencia grave al tratar de impedir la detención de los prófugos



👮‍♂️Se les imputa hechos cometidos en la ciudad… pic.twitter.com/uyGMnXBoqN — Policía Nacional (@policia) October 22, 2025

Tras confirmar su paradero, la Policía estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la detención de los fugitivos cuando se desplazaban en un vehículo junto a una tercera persona. Este último fue el arrestado tras enfrentarse a los agentes en el momento del operativo.

Según las Órdenes Europeas de Detención, los dos hombres eran buscados por su presunta implicación en delitos de robo organizado, usurpación y fraude continuado. Los hechos, cometidos en 2023 en Bremen, se enmarcan en las actividades de una banda especializada en robos con fuerza en domicilios y estafas mediante el método del «falso empleado bancario». La trama contactaba con las víctimas por teléfono haciéndose pasar por trabajadores de entidades financieras para obtener dinero y objetos de valor.

Por estos delitos, los arrestados podrían enfrentarse en Alemania a penas de hasta diez años de prisión. Tras la práctica de las diligencias correspondientes, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que será el encargado de los trámites para su extradición.