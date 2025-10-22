Suscribete a
Detenidos dos prófugos alemanes acusados de robo y estafa por el método del falso empleado de banca

La Policía Nacional ha arrestado a los acusados en San Fulgencio (Alicante), donde también han apresado a otro hombre por ayudarles en su huida

David Sánchez de Castro

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio alicantino de San Fulgencio a tres hombres de 25, 27 y 34 años, acusados de buscados por estafas con el método del falso empleado de banca y robos en domicilios. Dos de ellos ... estaban reclamados por las autoridades alemanas en virtud de sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega, mientras que el tercero fue arrestado por un delito de desobediencia grave al tratar de obstaculizar la intervención policial.

