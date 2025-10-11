Destapan una estafa en cientos de décimos de Lotería de Navidad: «Nos pagó 10.000 euros por 500 boletos con una transferencia falsa»

Entre 500 y un millar de décimos de la Lotería de Navidad de este año, al menos, están comprometidos. Son el botín de dos estafas, las detectadas hasta ahora, cometidas por delincuentes organizados en administraciones oficiales. En Madrid, un despacho de Raimundo Fernández Villaverde, ... junto al palacio de Maudes, ha sido objetivo de estos delincuentes. Una mujer española, de 41 años, apellidada Heredia y vecina de Vallecas, ha sido detenida por estos hechos. Ahora, será Loterías y Apuestas del Estado la que deberá decidir si, en caso de que los boletos reciba algún tipo de premio, serán anulados o no. Este periódico se puso ayer en contacto con el organismo público para que atendiera a esa cuestión, aunque no ofreció una respuesta clara.

Todo comenzó el pasado martes, 7 de octubre, cuando una patrulla de la Policía Municipal de Madrid circulaba a las ocho y media de la tarde por la avenida de Entrevías con la calle del Convenio, en el distrito de Puente de Vallecas. Vieron un BMX X5 que circulaba con una velocidad excesiva y le dieron el alto. Al volante iba la sospechosa, que se comenzó a mostrar de manera muy nerviosa. Reconoció que el coche no estaba a su nombre y que iba indocumentada: «Es que tengo mucha prisa», se excusó.

Aún sentada, los agentes vieron desde fuera del coche cómo agarraba dos pequeños bolsos del lateral de la puerta del conductor y se los colocaba debajo de una axila, para ocultarlos. Así que le pidieron que se apeara. Le reclamaron los bultos y vieron que llevaba mucho dinero, en total 2.100 euros en efectivo, y 87 décimos del Gordo del 22 de diciembre de 2025. Presuntamente, la habían interceptado cuando venía de vender y cobrar un importante número de esas participaciones (equivaldría esa cantidad a 105 boletos).

En el consiguiente cacheo, sí que le encontraron la documentación; lógicamente, antes había mentido al respecto para evitar que se enteraran de quién era. Comenzó a dar respuestas inconexas, con una incoherencia total: primero dijo que los décimos los había comprado ella, pero luego, que se los habían dado. También, que el dinero era suyo, para acotar luego que realmente se lo habían dado varios familiares.

Buena parte de los décimos pertenecían a la administración La Suerte Solidaria, situada en Raimundo Fernández Villaverde, 49, al borde del distrito de Chamberí. Los agentes localizaron el número del dueño, Nacho Ortega, y le explicaron lo que acababan de encontrar en manos de la sospechosa. El lotero les explicó que, efectivamente, a finales de julio, le compraron 500 décimos y le transfirieron 10.000 euros, por lo que habían entregado en mano a la mujer esa lotería; pero que luego no le abonaron nada porque había sido bloqueada la cuenta corriente emisora.

El 30 de julio, Ortega se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial e interpuso la correspondiente denuncia. Los municipales se entrevistaron con el puesto, que confirmó el hecho, que tenían especificado los números, series y fracciones objeto del delito y que había un atestado abierto sobre esta investigación. Eso sí, había décimos que pertenecían a otras adminstraciones. Así, los policías arrestaron a la conductora del BMW X5 por un presunto delito de estafa y el vehículo fue retirado por la grúa municipal.

Una estafa idéntica en Bilbao

Se da la circunstancia de que hace unas semanas se produjo un hecho idéntico: ocurrió en un despacho de lotería de Bilbao, con 500 décimos y 10.000 euros también defraudados de la misma manera, a través de una cuenta corriente de un tercero de la que la mafia había obtenido sus claves secretas. No se descarta que se trate de los mismos delincuentes, habida cuenta del 'modus operandi'. Es más, Nacho Ortega, el lotero de Madrid, en conversación con ABC así lo sospecha.

«Fue un jueves de julio cuando esa chica llamó a nuestra administración, pero mi mujer y yo estábamos fuera de vacaciones, así que la atendió nuestro personal. Al día siguiente, con la transferencia hecha, recogió los décimos en persona. Pero el lunes vi que habían bloqueado los 10.000 euros en el banco. Puse el asunto en manos de un abogado, denunciamos en la Guardia Civil y, al ser una cuenta corriente clonada, el banco nos desbloqueó el dinero», relata. Además de él, en un mismo golpe, han resultado defraudados tanto el titular legal de la cuenta como la entidad.

La mujer, además, dio un nombre falso y que no se correspondía con el emisor de la falsa transferencia de dinero, aunque les mostró un DNI. «Esa cantidad retenida, en esta época del año, supone que habríamos tenido que pedir un crédito para pagar a Loterías, las nóminas... Y la comisión de venta que ganamos hace mucho que no sube, apenas del 4,5% en el caso del Gordo de Navidad. Nos generó mucha frustración», reconoce Ortega.

Hacienda obliga a declarar las transacciones que superen los 10.000 euros. Los delincuentes saben dónde está el límite. No sabe Nacho si los décimos en cuestión quedarán invalidados, porque Loterías y Apuestas no lo ha aclarado.