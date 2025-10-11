Suscribete a
ABC Premium

Destapan una estafa en cientos de décimos de Lotería de Navidad: «Nos pagó 10.000 euros por 500 boletos con una transferencia falsa»

Detenida una mujer que compró 10.000 euros del sorteo con una cuenta clonada

La estafa del décimo de 15 millones de euros de la Lotería Nacional: así fue el reparto del dinero

Los boletos de lotería estafados y recuperados por la Policía Municipal de Madrid
Los boletos de lotería estafados y recuperados por la Policía Municipal de Madrid ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entre 500 y un millar de décimos de la Lotería de Navidad de este año, al menos, están comprometidos. Son el botín de dos estafas, las detectadas hasta ahora, cometidas por delincuentes organizados en administraciones oficiales. En Madrid, un despacho de Raimundo Fernández Villaverde, ... junto al palacio de Maudes, ha sido objetivo de estos delincuentes. Una mujer española, de 41 años, apellidada Heredia y vecina de Vallecas, ha sido detenida por estos hechos. Ahora, será Loterías y Apuestas del Estado la que deberá decidir si, en caso de que los boletos reciba algún tipo de premio, serán anulados o no. Este periódico se puso ayer en contacto con el organismo público para que atendiera a esa cuestión, aunque no ofreció una respuesta clara.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app