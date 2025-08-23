Detenido en Alicante un fugitivo buscado en Argelia por secuestro mientras estaba de fiesta

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a un hombre sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición (OID) desde hace más de 10 años. El prófugo de 47 años buscado por las autoridades de Argelia está acusado por un delito de secuestro.

La detención se produjo en pleno ambiente nocturno, cuando una patrulla de seguridad ciudadana lo identificó durante un dispositivo de control de sustancias estupefacientes en un local de ocio, mientras el prófugo estaba de fiesta.

El fugitivo, no llevaba consigo ningún tipo de documentación, lo que hizo saltar las alarmas de las autoridades, y tras el filtrado de sus datos a través de las bases de datos de la Policía Nacional, comprobaron que sobre dicha persona pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por las autoridades de Argelia desde octubre del año 2013 por un delito de secuestro.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.