El Colegio de Médicos de Alicante investiga al cirujano acusado del homicidio de su padre tras amputarle varios dedos

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) investiga el suceso que ha motivado la detención de un cirujano alicantino, acusado del homicidio de su padre, al que presuntamente realizó una operación casera para amputarle varios dedos de los pies. Así lo ha comunicado este viernes la entidad profesional, que ha abierto diligencias informativas con el fin de «recabar los elementos necesarios que permitan un conocimiento riguroso».

Así, el Colegio ha detallado que se pone «a disposición de la autoridad competente» para colaborar «en caso de ser requerido», siempre «con el máximo respeto al proceso de investigación en curso». Además, ha subrayado que, «existiendo la apertura de causa penal», no podría actuar disciplinariamente hasta que se cerrara por archivo o sentencia firme.

También ha incidido en «la necesidad de preservar el derecho fundamental a la presunción de inocencia« y ha recordado su »compromiso« con la sociedad y con »el estricto cumplimiento de las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la Medicina«.

Investigación y primeras diligencias

Cabe recordar que el fallecimiento se produjo el pasado martes a consecuencia de una sepsis, ya que sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena, según fuentes cercanas al caso. Al parecer, su hijo, un cirujano de 54 años de Alicante le habría practicado supuestamente la amputación de varios dedos del pie en una operación casera en su cocina.

Por ello, la Policía nacional lo ha detenido como presunto autor de un delito de homicidio tras la muerte de su padre, de 94 años de edad, al cual presuntamente le había causado lesiones graves en los dedos de los pies.

Las pesquisas comenzaron por parte de la Policía Nacional tras la llamada al servicio de emergencias de los trabajadores de una residencia de mayores, a causa de que. Presuntamente, un hombre de 90 años que vivía allí, había ingresado en el área urgencias de un centro médico tras la amputación parcial de varios dedo.

Las primeras investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional de la Provincia de Alicante dieron a conocer que el hombre padecía algún tipo de afección vascular y que por ello presentaba lesiones de consideración en los dedos del pie derecho.

Su hijo, el cual está relacionado profesionalmente con el ámbito sanitario, le habría realizado la amputación parcial de estos dedos del pie fuera de un centro habilitado para tal intervención. Así, cuando la víctima fue trasladada por su familia al centro de mayores donde vivía, los propios auxiliares de las instalaciones llamaron a una ambulancia para que el hombre fuera trasladado hasta el hospital. Poco tiempo después la víctima falleció por causas que aún se están investigando.

Arresto del investigado y pase a disposición

La Policía Nacional procedió a la detención del investigado tras ver cierta vinculación entre las lesiones sufridas por parte de la víctima y el fallecimiento. No obstante, la causa del fallecimiento será determinada por el forense.