'Death in Benidorm': casting de actores para una serie de televisión británica ambientada en este destino turístico
La productora busca figurantes y seleccionará entre los candidatos este viernes, 3 de octubre, para un rodaje de varias semanas en la Costa Blanca
Benidorm albergará en las próximas semanas el rodaje de la serie de televisiónbritánica 'Death in Benidorm', que se emtirá en Channel 5 y cuyos promotores van a necesitar figurantes de distintas nacionalidades para participar en la grabación.
La selección de extras se va a realizar en un casting abierto al público este viernes, 3 de octubre, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas en el Hotel Meliá Benidorm, tal como ha informado el Ayuntamiento.
A la selección podrán presentarse mujeres y hombres de entre 20 y 65 años de cualquier nacionalidad, aunque desde la empresa han concretado que se precisan, especialmente, figurantes españoles y británicos.
Además, también solicitan que las personas interesadas tengan disponibilidad para trabajar días sueltos en jornada completa y acudir al casting con fotografías actuales de cara y cuerpo en su teléfono móvil, así como fotografía del DNI y los datos bancarios y la tarjeta de afiliación para abonar las jornadas y tramitar el alta a la Seguridad Social durante los días de participación en el rodaje.
