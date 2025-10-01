La Diputación de Alicante expone en el Palacio Provincial la obra del pintor Adrián Espouy La muestra 'Lumen, entre el error y la forma' reúne 28 cuadros que se podrán contemplar hasta final de mes El diputado provincial de Cultura presenta la nueva propuesta junto al artista

El Palacio Provincial de Alicante acoge durante este mes una exposición de la obra de Adrián Espoy. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado este miércoles la muestra que, bajo el título 'Lumen, entre el error y la forma', reúne 28 cuadros.

«La institución provincial mantiene firme su apoyo a la cultura y a la promoción de los artistas locales, por ello, es un placer organizar esta propuesta y dar a conocer la obra de este creador que, a pesar de su juventud, ha convertido el arte en su pasión y nos ha dejado espectaculares imágenes que auguran una exitosa carrera», ha manifestado Navarro.

Adrián Espouy nació en Alicante en 2002 y estudió en Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. Su trabajo gira en torno a la figura humana y tiene como referentes al también artista alicantino Quiles -al que menciona como su maestro-, así como a Egon Schiele, Oswaldo Guayasamin, Golucho, Van Gogh o Francis Bacon, entre otros.

Como el propio artista ha destacado durante la presentación de 'Lumen, entre el error y la forma', «la pintura aquí no se entiende como un ejercicio de exactitud, sino como un territorio abierto a la duda y a la desviación».

En su trayectoria figuran destacadas exposiciones, tanto individuales como colectivas y, además, ha participado en distintos certámenes y encuentros. Su obra titulada El Cervantes recibió la mención honorífica y diploma en la 56 edición del Certamen de pintura, I Premio Jove de Sant Joan y fue ganador Certamen Nacional de Miradas en la categoría de artista emergente.