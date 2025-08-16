El concurso de paella valenciana más importante del mundo utiliza una bandera catalana en su web

El Concurso Internacional de Paella Valenciana, el más importante del mundo y que se celebra cada mes de septiembre en la localidad de Sueca desde 1961, ha sido recientemente objeto de críticas después de que el Ayuntamiento del citado municipio utilizara la bandera catalana en la página web del certamen gastronómico para identificar el idioma valenciano.

Así lo denuncia la entidad Lo Rat Penat en un comunicado, en el que critica la «inadmisible actuación» del Ayuntamiento de Sueca, que actualmente gobierna el partido independiente local 'Sueca per Davant', después de que el año pasado prosperara una moción de censura contra el anterior alcalde socialista, firmada por Compromís y una concejal del PP.

Según describe la sociedad cultural, el consistorio ha optado por identificar el valenciano con la bandera «cuatribarrada», lo que a su juicio supone «ignorar y despreciar el símbolo legítimo y estatutario de los valencianos, que es la Real Senyera», tal y como queda recogido en el artículo 4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Así, Lo Rat Penat exige al consistorio de Sueca la retirada inmediata de la bandera catalana como representación del valenciano en la cuatribarrada de paellas, en el que participan los mejores cocineros de todo el mundo. Asimismo, pide que sea sustituida por la Real Senyera, la cual sí se puede identificar en la procedencia de los chefs valencianos que participan y han ganado el certamen en años anteriores.

Su presidente, Josep Vicent Navarro Raga, ha declarado que «es increíble que en un concurso internacional como este, en el que nuestra gastronomía se proyecta a todo el mundo, los valencianos demuestren tan poco amor hacia sus propios símbolos».

Señala, además, que «lamentablemente vemos como este tipo de actuaciones se repiten en otras administraciones», lo que «pone en evidencia una preocupante tendencia a invisibilizar las señas de identidad del pueblo valenciano en los espacios públicos».

Por todo ello, la entidad cultural demanda el «compromiso firme» del consistorio en el respeto a los símbolos y a la identidad valenciana, tal y como «exige el marco jurídico y nuestra memoria colectiva». «La defensa de la valencianía no es una opción, es un derecho con nuestra historia y las generaciones futuras».

Homenaje a Antonio Puchades

Para esta edición, la número 64 y que se celebrará el próximo 14 de septiembre, el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca homenajea al icónico futbolista suecano Antonio Puchades Casanova, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia Club de Fútbol.

En la pasada edición, el vencedor del concurso fue Paco Rodríguez Caballero, del Restaurante Miguel y Juani, ubicado en la localidad valenciana de L'Alcudia. En segunda posición quedó Aday Armas Martín, del Restaurante Atlantis de Santa Cruz de Tenerife y en tercer lugar el argentino Juan Kittlein, de Socarrat Restaurante, situado en Buenos Aires.

