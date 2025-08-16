16 de agosto, Patraix: una llave, un cuchillo y el plan de la viuda negra para asesinar a su marido

El 16 de agosto de 2017 quedará marcado en el calendario criminal del país para siempre como la fecha en la que se consumó uno de los casos más mediáticos de la última década, el conocido crimen de la 'viuda negra' en el barrio valenciano de Patraix. Ocho años después, el asesinato de Antonio Navarro, orquestado por María Jesús Moreno, más conocida como Maje, y ejecutado por su amante, Salvador Rodrigo, sigue siendo uno de los casos que más ha conmocionado a la opinión pública por su frialdad y complejo entramado sentimental.

Además, su octavo aniversario coincide con el reciente estreno de la película basada en el caso 'La viuda negra', en la que la producción revive los momentos clave de la investigación y la doble vida de la enfermera que planificó al detalle la muerte de su marido. La cinta de Netflix, que ha sido un éxito, junto a las nuevas informaciones que se han destapado sobre la vida actual de Maje dentro de la cárcel, han reavivado el debate social y el interés en el crimen.

Un crimen planificado al detalle

Eran un matrimonio vecino de Novelda que residía en Valencia por cuestiones laborales. Estaban a punto de celebrar su primer aniversario de boda y, aparentemente, la relación parecía idílica. Lo que nadie se podía imaginar es que, a escasos metros de la vivienda que compartían, se fraguaría el crimen que acabaría con la vida de él.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de agosto de 2017, cuando el ingeniero Antonio Navarro, de 36 años, se dirigía al garaje a las 7:40 de la mañana para ir a trabajar como cada día. No obstante, aquella mañana fue ataco por la espalda por sorpresa por un hombre que acabaría con su vida en menos de un minuto mediante seis puñaladas mortales.

Desde el primer momento, los investigadores sospecharon que el ataque no fue casual, dado que la actuación violenta del agresor, la elección del lugar y la planificación evidenciada en los detalles llevaron a los investigadores a considerar que podría tratarse de un asesinato planeado. Además, las primeras pesquisas descartaron la hipótesis de un robo, puesto que la entrada al garaje no estaba forzada y la víctima conservaba sus pertenencias.

No fue hasta las 15:30 cuando un vecino alertó a la Policía tras descubrir el cadáver. Para entonces, la esposa del fallecido Maje, ya sabía, según determinaría la investigación, que su marido estaba muerto. Sin embargo, seguía enviándole mensajes a su teléfono móvil simulando normalidad. El primer interrogatorio a Maje se produjo al poco de llegar al lugar de los hechos, en el que ella alegó haber salido del trabajo en el hospital y haberse encontrado con el despliegue policial.

Desde el primer momento, su actitud llamó la atención de los agentes, quienes al día siguiente observaron contradicciones en su declaración, en la que describió a Antonio como un hombre posesivo y controlador, a pesar de haber defendido previamente una buena relación. Incluso insinuó que él podría haber sido infiel, y sostuvo la hipótesis de un intento de robo.

Pocos días después del crimen, el caso dio un giro inesperado cuando Maje, reconoció a la inspectora que había ocultado información. Además, la mejor amiga de 'la viuda negra' confesó que mantenía una relación secreta con su amante José, con quien pasaba muchas noches, incluida la previa al asesinato. Aunque la policía pronto señaló al publicista como sospechoso, las pesquisas destaparon que José no era su único amante y que las mentiras eran habituales en su vida sentimental.

Asimismo, durante el entierro, una carta suya llena de contradicciones puso a Maje en el punto de mira, y tres meses después surgió un tercer sospechoso, el que finalmente resultaría ser el asesino confeso de Antonio. Él es Salvador Rodrigo, un auxiliar de enfermería casado, compañero de trabajo de Maje y 20 años mayor que ella. Esta nueva identidad se descubrió después de que la Policía interviniera el teléfono de Maje y descubriera que utilizaba un segundo terminal para comunicarse con Salvador. Las escuchas revelaron que existía una relación íntima y sexual entre ambos, lo que llevó a los investigadores a vincularlos con el asesinato.

El 28 de diciembre, la Policía les tendió una trampa y el cuñado de Maje le informó que ya se había identificado al asesino. Alarmados, Salva y Maje se citaron el 2 de enero en una cafetería de la localidad valenciana de Torrent, sin saber que un agente de paisano grababa toda la conversación desde una mesa cercana mientras otros agentes documentaban el encuentro desde el exterior. Aunque la grabación resultó defectuosa, fue crucial para la investigación, puesto que ambos hablaban del asesinato.

Seis días después, Maje y Salvador fueron detenidos. Él confesó haber matado a Antonio solo, usando las llaves del garaje que Maje le había dado para sus encuentros, y llevó a la policía hasta la finca donde había arrojado el cuchillo del crimen. Maje, en un inicio, admitió haber planeado el asesinato con su amante, pero luego aseguró que solo pensaba que quería «darle un susto» y finalmente negó todo, aunque reconoció haberlo encubierto. Las pruebas telefónicas los situaron juntos en la franja horaria del suceso, y ambos ingresaron en la cárcel de Picassent acusados de asesinato. Pese a negar su relación ante la policía, continuaron escribiéndose cartas secretas dentro de la prisión.

No obstante, Salvador cambió su versión al no soportar que Maje se relacionara con otros hombres dentro de prisión y aseguró que fue ella quien le pidió que cometiera el crimen, el cual planificaron juntos. También aportó nuevos detalles como que tras el asesinato modificó su estado de Whastapp para que Maje supiera que ya había muerto.

Con la investigación prácticamente cerrada, aún persistía la incógnita del motivo por el que habían asesinado a Antonio, que llevó a los investigadores a recurrir a escuchas telefónicas e interrogatorios. Las primeras pesquisas apuntaron a que Salvador parecía centrarse en liberar a Maje de un matrimonio que la hacía infeliz, mientras que el papel de ella revelaba motivaciones económicas.

El juicio y el veredicto

Tres años después del brutal asesinato, se celebró el esperado juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Durante el juicio, que contó con más de 50 testigos, peritos y profesionales de las fuerzas de seguridad, Maje negó haber planificado el asesinato, aunque reconoció haber encubierto a Salva por miedo. También reiteró que las llaves del garaje las tenía su amante de antes y que había retomado la relación con él, después de que este le confesara el asesinato, por el cariño que le tenía. Por su parte, Salvador volvió a relatar cómo Maje ideó el plan y cómo él ejecutó el ataque con un cuchillo de cocina tras un intento fallido.

El veredicto llegó el 30 de octubre, tras seis horas de deliberación. El jurado popular declaró culpables por unanimidad a Maje y Salvador. Tres semanas después, el juez dictó sentencia: Maje fue condenada a 22 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco, y Salvador a 17 años por su confesión. Ambos deberán indemnizar con 200.000 euros a los padres de la víctima y con 50.000 al hermano del fallecido.

La vida de Maje en la cárcel: un hijo y una nueva relación

Lejos de desaparecer del foco mediático tras su condena, Maje ha seguido dando que hablar desde prisión. Durante su estancia en la cárcel inició una relación sentimental con otro recluso, fruto de la cual quedó embarazada de un niño que recientemente ha cumplido dos años.

Tras el nacimiento, madre e hijo ingresaron en la Unidad de Madres Irene Villa de la cárcel de Fontcalent, en Alicante, un módulo especial en el que las internas pueden permanecer con sus hijos hasta que estos cumplen tres años. En su caso, le queda apenas un año antes de regresar al centro penitenciario de Picassent.

Cabe recordar que según confirmaron fuentes penitenciarias a ABC, el padre del menor, que ya se encuentra en libertad, visita a Maje cada fin de semana. Además, la pareja solicita vis a vis íntimos cada mes.