Un camarero, tajante con el nuevo permiso por fallecimiento que propone Yolanda Díaz: «Desde un despacho es fácil hablar»

Nuevo rifirrafe entre el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a colación del anuncio de la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días. Medida ... que el líder de la patronal calificó de «ocurrencia», criticando únicamente las «formas» empleadas por la dirigente de Sumar, opinión que ha molestado a algunos actores del sector hostelero, entre otros.

Es el caso del popular influencer valenciano Jesús Soriano, más conocido en redes sociales como 'Soy Camarero', con casi un millón de seguidores y que desempeña desde hace años la labor de aglutinar la defensa de los empleados de detrás de la barra y que sirven mesas por un marco legal y un salario justo. Al creador de contenido no le han gustado de ningún modo las calificaciones de Garamendi.

«Dice que diez días por fallecimiento son una ocurrencia, pero lo que lo es realmente es pensar que cualquier trabajador puede enterrar a un familiar y a los dos días fingir que todo va bien como si nada», ha expresado en su perfil oficial en X, antes Twitter.

Según lamenta Soriano, «en este país el duelo se esconde detrás del uniforme porque el trabajo no espera». «Pero claro, desde un despacho es fácil hablar. Pregunta en hostelería, por ejemplo, donde muchos han servido cafés con lágrimas secas. Si por él fuera -Garamendi- el muerto también debería fichar», ha criticado.

Las declaraciones de 'Soy Camarero' han despertado sentimientos encontrados entre sus seguidores, los que consideran que la ampliación del permiso es pertinente y los que piensan que la ministra no ha seguido el habitual diálogo social tras dejar fuera la decisión a los empresarios.

«En dos días lo único que has hecho es recibir la noticia, tanatorio y entierro. Al día siguiente vas a trabajar sin haber podido ni dormir en la mayoría de casos y es cuando te cae encima lo que ha pasado. No sé si diez días es lo mejor, lo que sí sé es que dos o tres no lo son», señala un follower del creador de contenido natural de Alzira.

En este país el duelo se esconde detrás del uniforme, porque el trabajo no espera.… — Soy Camarero (@soycamarero) October 10, 2025

Este viernes, Garamendi aclaraba que no rechaza completamente el permiso por fallecimiento que plantea Díaz, sino las formas empleadas para el anuncio, tan desconocido para los demás socios del Gobierno como para los empresarios.

«Yo lo que creo es que el Ministerio de Trabajo está utilizando el propio ministerio para hacer su propia campaña personal», indicó el presidente de la patronal en una entrevista en Radio Nacional. «Cuando el Parlamento no le da la razón, dice 'voy por este lado' y empieza a dar noticias, empieza a intentar hacer ordenanzas como se hacían antes de la muerte de Franco para trufar lo que es el tema laboral», añadió.