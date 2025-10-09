Yolanda Díaz ampliará a diez días el permiso por fallecimiento y creará otro por cuidados paliativos

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acaba de anunciar dos medidas en materia laboral: la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos.

La ministra de Trabajo sostiene que uno de los problemas de España respecto a ... la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables. «Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un ser querido. Ningún padre o madre puede trabajar como si nada cuando su hija está en paliativos», ha indicado en un desayuno informativo.

Ante estas circunstancias, ha avanzado que el Ejecutivo lanzará un Real Decreto Ley que permita ampliar los permisos por fallecimiento hasta los 10 días y un nuevo permiso para permitir a los familiares acompañar en cuidados paliativos.

