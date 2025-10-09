Suscribete a
ABC Premium
Directo
La firma del acuerdo entre Israel y Hamás está prevista a las 11.00 horas
Última hora
Yolanda Díaz ampliará a diez días el permiso por fallecimiento y creará otro por cuidados paliativos

Yolanda Díaz ampliará a diez días el permiso por fallecimiento y creará otro por cuidados paliativos

La ministra de Trabajo enmarca estos anuncios en la necesidad de que los ciudadanos «vayan a trabajar en circunstancias normales»

Yolanda Díaz ampliará a diez días el permiso por fallecimiento y creará otro por cuidados paliativos
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acaba de anunciar dos medidas en materia laboral: la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos.

La ministra de Trabajo sostiene que uno de los problemas de España respecto a ... la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables. «Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un ser querido. Ningún padre o madre puede trabajar como si nada cuando su hija está en paliativos», ha indicado en un desayuno informativo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app