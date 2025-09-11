El Auditorio de Teulada Moraira celebra una nueva edición de Alere/Dolia, la muestra de enoturismo y gastronomía El extenso programa, bajo el lema «con alma de mujer», se desarrolló con una gran asistencia de público

El Auditorio de Teulada Moraira celebró el 5 de septiembre la decimocuarta edición de Alere/Dolia, la muestra de enoturismo y gastronomía. Una acción consolidada, dentro de la excelencia, y alineada en los valores de la cultura gastronómica. El extenso programa se desarrolló con una gran asistencia de público. Una edición «con alma de mujer», tal y como se había acuñado este año.

Vent de Llebeig (Bodega Teulada), Mon (Bodega Montesanco) y Àmfora (Bodega Les Freses) fueron los vinos blancos secos de moscatel presentados por las sumilleres, Lourdes Santacreu y Natalia Piera. Estos se armonizaron con diferentes quesos presentados por, Chema Ferrer, presidente de l'Associació de Formatgers de la Comunitat Valenciana, dejando un grato sbor en en el paladar mental de los participantes.

El arte de OtraDanza con su espectáculo 'Delicatessen' combinó la música, la danza y la luz, dialogando con la arquitectura del auditorio. María José San Román, chef, 2 soles Repsol, 1 sol sostenible, presidenta de Mujeres en Gastronomía y embajadora de la Dieta Mediterránea actuó como chef/Dolia 2025.

San Román, habló sobre los objetivos que a la asociación MEG le gustaría ver realizados. En su exhibición culinaria, San Román presentó la importancia de la pebrella, de sus usos y de los estudios realizados junto a la Universidad de Alicante para recuperar esta planta que sirve como un buen condimento y potencia el sabor. María José preparó un plató de viso en salazón, de Alma Marina, aderezado con aove y pebrella. Remarcó la importancia de cultivar y de mantener el respeto por la tierra, practicando una agricultura responsable dándole así al producto identidad y un sabor real.

Al escenario se subieron también otras cocineras y productoras MEG como, Encarna Bertomeu Tacho, chef que preparó un tartar de berenjenas con boquerón y moscatel de la Bodega Teulada. Como productora le acompañó Joselina Vallés, de Bodega Teulada que habló de la importancia del moscatel en todas sus variedades y usos. y el valor que se le da dentro de las cocinas.

Después fue el turno de María Jiménez Latorre, chef y vicepresidenta de MEG que trajó el sabor del mar al escenarioa. Presentó un carpaccio de quisquillas con los productos de Pescados Marufina, un proyecto muy interesante explicado por la productora Sandra Candela.

Para finalizar esta tanda de showcookings, el momento más dulce lo pusieron Raquel Perramón San Román de Helados Fraganti y productos de Terramon Huerta Viva, que presentó un helado de queso de cabra con romero y helado de hoja de higuera. Su discurso estuvo centrado en el aprovechamiento de los productos que nos ofrece el campo como las hierbas aromáticas y plantas.

El acto estuvo presentado por la periodista, Marina Vallés, que dio paso al acto de homenaje a «les dones tisoradores», dentro del apartado del Paisaje de la Memoria. Puso voz a una oda sincera dedicada a cada una de las mujeres que durante décadas se han dedicado al trabajo de la uva moscatel en Teulada Moraira.

Un acto muy emotivo que traspasó el alma de los asistentes. En el centro del escenario ante un pequeño atrezzo representativo que antiguamente se utilizaba en el trabajo de la uva se depositó un ramo de flores en agradecimiento a todas esas mujeres que con su trabajo han sido las guardianas de uno de los productos estrella del municipio. Toñi Álvarez fue la encargada de hacer ese ofrenda.

Las palabras del presidente de la fundación del auditorio y alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, pusieron el punto final a este acto central. Llobell destacó la importancia de seguir manteniendo los productos autóctonos del municipio, ya que forman parte de su identidad, tradición y cultura.

Mientras tanto, los más pequeños pudieron participar en el taller tradicional de elaboración de pan de higo. Un producto muy desconocido por la mayoría en donde pudieron aprende y disfrutar como verdaderos cocinillas.

En el Territorio Gastronómico de la zona ajardinada, el público asistente pudo degustar las tapas que elaboraron las cocineras MEG, los quesos de la Associació de Formatgers de la Comunitat Valenciana, los buñuelos de calabaza de la Asociación de de Amas de Casa de Teulada y los productos de la barra de Tapas Canalla, todo ello armonizado con los vinos de las bodegas: Montesanco, Caseta Vinamar y Bodega Teulada y al ritmo bailable de la Cucumpá Orquesta.

