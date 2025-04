Aislado un paciente en Valencia ante la sospecha de un posible caso de virus de Marburgo

La Comunidad Valenciana ha activado este viernes el protocolo ante un caso sospechoso del virus de Marburgo en un hombre de 34 años que presenta síntomas compatibles con la enfermedad, similar al ébola y con una letalidad del 50%.

El paciente estuvo en Guinea Ecuatorial durante un periodo de tiempo que se podría corresponder con el de la incubación y desarrollo de este virus que causa una fiebre hemorrágica grave.

Sus muestras biológicas se han remitido al laboratorio de referencia del Instituto de Salud Carlos III de Madrid para que se confirme o se descarte la infección, según ha informado la Conselleria de Sanidad en un comunicado, que se convertiría en la primera diagnosticada en España.

El varón se ha trasladado desde un hospital privado y se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de Valencia. De este modo, ha señalado Sanidad, se garantiza la seguridad tanto de sus cuidados como la protección a los profesionales sanitarios que lo tratan.

El 13 de febrero las autoridades sanitarias de Guinea Ecuatorial y la OMS comunicaron un brote por primera vez en el país tras identificar a nueve fallecidos con sintomatología hemorrágica en las provincias de Kie Ntem y Wele Nzas. En esa fecha, se habían registrado 16 casos sospechosos y más de 4.300 personas estaban en cuarentena, con restricciones de movilidad en la frontera con Camerún y Gabón.

El virus de Marburgo se transmite a las personas a través de los murciélagos de la fruta y se propaga entre los humanos por el contacto directo con los fluidos corporales de personas, superficies y materiales infectados.

Según la OMS, su letalidad es de hasta el 88% si no se atiende al paciente debidamente. La infección se identificó por primera vez en 1967 en la ciudad alemana que le da nombre. Durante décadas y hasta la actualidad se habían notificado casos en Alemania, Serbia, Angola, Kenya, la República Democrática del Congo, Sudáfrica y Uganda. En la mayoría de estos brotes, la infección humana se relacionó con la estancia prolongada en minas o cuevas habitadas por colonias de murciélagos Rousettus y sus contactos posteriores.

Precisamente, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, y la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta aprobaron este viernes el 'Protocolo de actuación para la detección precoz y manejo de casos de enfermedad por virus Marburgo', con instrucciones dirigidas a los profesionales sanitarios.

En el documento se recuerda que España mantiene estrechas relaciones con Guinea Ecuatorial tanto económicas como en cooperación al desarrollo. De hecho, cuenta con vuelos directos con el país africano, aunque se señala también la vía marítima.

Síntomas y tratamiento

El virus tiene un periodo de incubación de entre cinco y diez días -en los que no se transmite- y provoca una enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca con fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia. De hecho, en el 50-80 por ciento de los pacientes, se produce un debilitamiento rápido acompañado por síntomas gastrointestinales, molestias abdominales, náuseas intensas, vómitos y diarrea en un plazo de dos a cinco días.

La intensidad de la enfermedad se incrementa a los 5-7 días con erupción maculopapular y síntomas hemorrágicos como petequias, sangrado de mucosas y gastrointestinales. Además, y tal y como se refleja en el informe, los síntomas neurológicos (desorientación, convulsión y coma) pueden ocurrir en etapas posteriores.

El inicio de la transmisibilidad está relacionado con la viremia y con la aparición de los primeros síntomas, si bien durante el periodo de incubación, en el cual las personas infectadas están asintomáticas, no se detecta el virus en sangre ni en los fluidos corporales por lo que no se transmite el virus. Por tanto, la transmisibilidad comienza cuando se desarrollan los síntomas y ésta persiste mientras haya virus en la sangre.

Actualmente, no existe tratamiento específico ni vacunas autorizadas, aunque la terapia de apoyo (líquidos intravenosos, oxígeno suplementario, electrolitos, etc.) puede mejorar significativamente el resultado clínico. No obstante, se están desarrollando algunos productos farmacéuticos como inmunoterapéuticos, interferones o antivirales para combatir la enfermedad.