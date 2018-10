Temporal Vinaroz sufre la mayor tromba de agua de la historia en España en una hora La gota fría ha descargado 159,2 litros por metro cuadrado en la localidad castellonense entre las seis y las siete de la tarde

La gota fría que afecta a la provincia de Castellón ha dejado un dato histórico. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que, a falta de validar los datos definitivos, la localidad castellonense de Vinaroz ha registrado la mayor acumulación de agua de lluvia en España en una hora con 159,2 litros por metro cuadrado, concretamente entre las 18 y las 19 horas de este viernes.

Las lluvias han rebajado su intensidad a esta hora en el norte de la provincia y el Ayuntamiento de Vinaròs ha informado de que se ha reabierto la N-340 a la altura del municipio, así como los viales del centro, aunque la N-232 y N-238 siguen cerradas.

Desde Aemet se ha informado que se ha perdido temporalmente la conexión con la estación meteorológica de Vinaròs pero hasta las 19 horas había registrado 286,3 litros por metro cuadrado, de los cuales 159,2 han caído solo entre las seis y las siete de la tarde.

⚠El valor de 159.2 l/m2 recogidos en Vinaroz (Castellón) entre las 18:00 y las 19:00 es el más alto medido en una hora en España desde que hay registros. (Los datos son provisionales) #TemporalLluviashttps://t.co/arW61EzsXx — AEMET (@AEMET_Esp) 19 de octubre de 2018

Según Aemet estos datos son coherentes con las observaciones del radar y con las imágenes que muchos usuarios están publicando en las redes sociales, pero ante su excepcionalidad hay que revisarlos y validarlos.

Por ello, considera que provisionalmente el valor de la lluvia caída en esa franja horaria se sitúa como el más alto registrado en España en una hora.

Hasta ahora el valor de precipitación más alto registrado en España en una hora en la red de Aemet se registró el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife, cuando se contabilizaron 129,9 litros por metro cuadrado.

En la red del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Júcar, en la estación de Sueca (Valencia) se registraron 144,4 litros por metro cuadrado en una hora el 23 de septiembre de 2008.

Por otra parte el consistorio ha informado de que pese a que se a reabierto la N-340, se ha cortado el tránsito en la costa norte y en la costa sur se pide precaución a causa del temporal marítimo.

La provincia de Castellón ha sufrido la tarde de este viernes las consecuencias de la gota fría que azota la Comunitat desde el jueves con registros ya históricos de trombas de agua, más de medio millón de estudiantes sin clase, carreteras cortadas y crecidas de los ríos.

Imagen de los efectos de la gota fría en la provincia de Castellón - EFE

Otros municipios afectados han sido Benicarló, Cabanes, Benlloch -incomunicado durante dos horas tras caer 260 l/m2 en las últimas horas-, Alcalá de Xivert, Peñíscola o Alcossebre.

En toda esa zona se han sufrido cortes de carreteras, inundaciones de plantas bajas, campos anegados y numerosas intervenciones de los bomberos para rescatar a conductores de vehículos atrapados por corrientes de agua, sin que haya constancia de daños personales, al igual que durante el jueves en esa provincia y en la de Valencia.

Además, el tráfico de la línea ferroviaria Tarragona-Castellón ha sido interrumpido por la acumulación de agua en la estación de Vinaròs y Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre La Aldea y Castellón para los pasajeros afectados, con trenes detenidos en estaciones cercanas.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat ha decidido desviar el tráfico a la AP-7 de manera gratuita entre Torreblanca (Castellón) y l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) para facilitar la circulación en la zona norte de la provincia de Castellón en la que hay varias vías cortadas.

Desde la Delegación se recomienda no usar en vehículo ni realizar desplazamientos si no son estrictamente necesarios en la provincia, y especialmente se recomienda no coger el coche en la zona norte entre Torreblanca y el límite de la provincia y desde Vinaròs hacia el interior.

Aemet ha actualizado los avisos por el temporal en la Comunitat Valenciana y ha decretado el nivel máximo rojo en el litoral norte de Castellón, activo hasta las 22 horas de este viernes, mientras que se mantiene el nivel naranja en el interior norte y sur de Castellón, y en el litoral sur hasta el sábado a las 12 horas.

Para la zona litoral norte, Aemet establece para el sábado también nivel naranja hasta las 12 horas, mientras que el litoral de Alicante y el litoral sur de Valencia permanecerán en alerta amarilla por lluvias, que en algunos puntos podrán alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

La gota fría ha dejado por el momento precipitaciones acumuladas de hasta 260 litros por metro cuadrado en Benlloch (Castellón), 235 en la pedanía valenciana de El Palmar, 201 en Alcalá de Xivert, 195,4 en Alfondeguilla, 194 en Torreblanca y 191,4 en Almenara (Castellón).

Además, una docena de carreteras de la red secundaria está cortada por la lluvia en las provincias de Valencia y Castellón, como es el caso de la CV-2181 en Soneja y la CV-1486 en Cabanes, ambas en la provincia de Castellón, a las que se suman la CV-130 (Alt Maestrat) y la CV-148 (La Plana Alta).

Imagen difundida por el Ayuntamiento de Benlloch

En la provincia de Valencia están afectadas en la comarca de l'Horta Nord la CV-304 (Moncada-Vinalesa), CV-306 (hasta la CV-300), CV-315 (por desbordamiento del barranco del Carraixet), CV-327 (Alfara de la Baronía y Algimia), CV-35 y CV-370.

Los partidos judiciales de Massamagrell, Sueca, Sagunto y Nules han suspendido las actuaciones judiciales por las dificultades en los accesos por carretera y a los edificios por las lluvias, según el TSJCV.

Por el contrario, la factoría Ford de Almussafes (Valencia) ha retomado la producción con normalidad en el turno de mañana, después de que ayer se decidiese suspender el turno de noche, en el que trabajan unos 1.200 empleados, por las intensas lluvias registradas.

En su habitual reunión de los viernes (prevista en Alicante pero celebrada en València debido a las lluvias), el Gobierno valenciano ha anunciado medidas para apoyar a los ayuntamientos que se hayan visto afectados por la gota fría, así como a aquellos sectores económicos que hayan podido resultar dañados.

El president Ximo Puig ha agradecido a la ciudadanía su responsabilidad y el "comportamiento magnífico" mostrado ante el episodio de fuertes lluvias, y ha pedido que se mantenga la "prudencia", dado que todavía no ha finalizado.

La Confederación Hidrográfica del Júcar descarta por el momento acometer desembalses extraordinarios en las presas de su competencia, a pesar del incremento de caudales y reservas experimentado en las últimas horas.

Para las asociaciones de agricultores y ganaderos, este episodio de lluvias está resultando positivo, por el momento, si bien están expectantes ante el volumen de agua que pueda acumularse en los campos si sigue lloviendo y ante la evolución de las temperaturas la próxima semana.