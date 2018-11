Violencia de género La Universidad de Alicante reparte entre las alumnas una «crema antimaltrato» El cosmético conceptual difunde la idea de «inhibir la testosterona del cerebro del hombre para reducir las agresiones»

J. L. Fernández

@ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 19/11/2018 19:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Universidad de Alicante ha puesto en marcha esta semana una peculiar campaña de sensibilización en la que reparte en el campus entre las estudiantes la llamada «Crema AM antimaltrato», una pieza conceptual del artista Juan F. Navarro, graduado en Bellas Artes, matemático y profesor. El mensaje que se transmite, con humor transgresor, apunta a «inhibir los efectos de la testosterona» en hombres para así reducir las agresiones sexuales.

Esta idea fue elegida entre 16 propuestas seleccionadas entre las 200 presentadas en la 12º edición de la Convocatoria de Artes Visuales mulier, mulieris 2018 y ahora la «crema» se distribuye en los diferentes centros de la universidad así como en las inmediaciones de la plaza de la Igualdad.

En el «prospecto» de este singular cosmético artístico, se ironiza con referencias como Madame Curie, la científica francesa. «En el Instituto Monsieur Curie, investigamos diferentes tratamientos de la piel de la mujer paraprovocar emisiones de sustancias químicas naturales inhibidoras del efecto de la testosterona en el cerebro del hombre, disminuyendo significativamente la posibilidad de sufrir una agresión violenta».

También se divulga la idea de denunciar cualquier situación de malos tratos, en el mismo tono y en el lenguaje propio de la industria farmacéutica: «Son miles las mujeres que confían el cuidado de su organismo al Instituto MC acudiendo a nuestros Centros de Protección. Este contacto directo nos ha permitido tener un conocimiento preciso de tus necesidades y testar con rigor la eficacia de nuestros tratamientos antimaltrato».

No falta la composición química de la «crema», que se debe «aplicar sobre la piel humedecida del cuerpo una vez al día», sus contraindicaciones y, como «precauciones», se advierte de que «en ocasiones, el uso de la crema AM antimaltrato no es suficiente para evitar una agresión. Aconsejamos ponerse en contacto con la Oficina de Atención a la Mujer si se intuye la posibilidad de sufrir una agresión».

Esta «edición limitada» de la obra del artista Juan F. Navarro es definida desde la Universidad de Alicante como «una pieza proyectual irónica que busca crear un debate acerca de cómo los medios de comunicación tienden a transferir la responsabilidad de una agresión machista a la víctima».

Danza premiada

La iniciativa forma parte de las actividades que con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el próximo 22 de noviembre. El programa ha arrancado al mediodía de este lunes con un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género y la lectura del manifiesto de la Red de Universidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).

En la misma Plaza de la Igualdad, a continuación, la compañía Hermanas Gesting ha protagonizado la performance Good Girl, un espectáculo de danza que cuenta con el primer premio del Certamen Coreográfico de Madrid y el Premio Lorca Mejores Intérpretes Femeninas de Danza Contemporánea 2017.

El rector y miembros de la comunidad educativa, en un minuto de silencio por las Víctimas de la Violencia de Género - ABC

Asimismo, la Universidad de Alicante lleva a cabo sesiones informativas sobre el “Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual”. Su objetivo se centra “sensibilizar a la comunidad universitaria frente a comportamientos de esta índole así como informar de los cauces a seguir en caso de su aplicación”

El día 23 de noviembre y bajo el lema “Contra la violencia de género: tiende una mano” la Biblioteca Universitaria ha convocado a las 12.30 para formar un mosaico contra la violencia de género. La facultad de Ciencias Económicas y Empresariales organiza el día 27 de noviembre la conferencia “Las Ciencias Sociales y la innovación en la respuesta a las situaciones de violencia de género”, a cargo de Marta Monllor y en la Biblioteca de la misma facultad, un año más se puede encontrar la “Muestra Bibliográfica contra la Violencia de Género” que cumple su novena edición y que se encontrará hasta el 14 de diciembre. En Ciencias de la Salud, el día 28 a partir de las 11 horas se proyectará el corto “Ana27”, de la directora Lidiana Rodríguez con un debate posterior.

Aparte de estas actividades en San Vicente del Raspeig, el campus central, también hay otras previstas en las extensiones universitarias (sedes y aulas) de Torrevieja, San Juan, Benissa y Monóvar.