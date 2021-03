Pedro Cavadas, tras vacunarse del coronavirus: «Si encierras a la gente en su casa tienes incidencia cero, pero es irreal»

Toni Jiménez SEGUIR VALENCIA Actualizado: 12/03/2021 15:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Si encierras a la gente en su casa sin salir tienes incidencia cero», pero «eso es irreal completamente». Es la opinión del doctor Pedro Cavadas al ser preguntado por el descenso de los contagios de coronavirus en España. Con las restricciones, «la gente no se toca, no se habla, no se escupe y no se contagia», pero entonces «como ya ha bajado, los sueltas».

«Es jugar al gato y al ratón», ha añadido a pesar de que ha rechazado hacer pronósticos sobre una posible cuarta ola de la pandemia. «Es mejor para todos no jugar al futurismo. Hay cosas que son relativamente claras y que cualquier persona con dos ojos mínimamente abiertos lo vería», ha señalado.

Cavadas, que recibió justo ayer jueves la vacuna contra el covid-19, ha asegurado que «hay que ponérsela» porque «es lo que hay». «Yo no pago impuestos convencido», ha ejemplificado, pero «hay que pagarlos».

Así se ha expresado este viernes el conocido cirujano tras presentar a los medios su nueva hazaña médica: un joven albino que ha recuperado su rostro tras ser víctima de un virulento cáncer de piel.

Pedro Cavadas ha comentado también las dificultades, derivadas de la pandemia, que ha tenido su fundación para trabajar en países como Tanzania, en los que muchos pacientes se han quedado sin recibir tratamiento. «Estarán allí cuando volvamos», ha asegurado el doctor.

«El concepto de tiempo en Occidente se mide en horas y en África subsahariana en semanas, meses o años», ha matizado. «Una persona que ha esperado quince años por una patología, puede esperar dieciséis y no es un problema muy grande, básicamente porque esperaría toda la vida y no le atendería nadie».

Aunque las patologías malignas no puede demorarse, la «inmensa mayoría» de las intervenciones que hacen en territorio africano son malformaciones o traumatismos. «Con lo que cuesta traer un paciente aquí, puedes hacer ciento y pico pacientes allí» y «el impacto en cuanto a la población es mayor», ha apuntado el doctor.

A distancia poco se puede realizar, pero aunque traer a los enfermos a España es mucho más complicado y caro, la actividad «tiene que seguir», siempre con casos que tienen solución para optimizar los recursos de la fundación que lleva su nombre.