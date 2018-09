Política Pablo Casado emula a la exministra Carmen Montón con su máster: «Tenía razón, no todos somos iguales» El presidente del PP, sin mencionar explícitamente el caso de su máster, afirma que «la verdad siempre se abre paso»

Rosana B. Crespo

Sin mencionar explícitamente el caso de su máster y refiriéndose a él como «el último tema de actualidad», Pablo Casado ha emulado este sábado, tras la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de no abrir causa contra él, a la exministra de Sanidad Carmen Montón durante su dimisión. «Ella tenía razón, no todos somos iguales. No voy a decir nada más», ha afirmado.

El presidente del PP ha evidenciado su satisfacción después de que el Ministerio Fiscal se pronunciara en contra de una causa penal por el título del máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso 2008-2009 al no ver «consistentes» los indicios de prevaricación. Apelando a la «serenidad, decencia y dignidad», ha remarcado que «la verdad siempre se abre paso»: «Este partido siempre respeta a las instituciones, sean universidades o administraciones judiciales, a diferencia de otros. Este partido nunca liquida la presunción de inocencia convirtiéndola en una presunción de culpabiliddad, ni va a exigir a un adversario que explique lo que no ha hecho y lo que las calumnias dicen que ha hecho».

Por tanto, ha proseguido, «como no somos iguales y en el PP tenemos más dignidad y respeto a las instituciones», ha aprovechado para agradecer la confianza de los militantes. «Dije en el Congreso Nacional que no iba a defraudar y, afortunadamente, el tiempo nos está dando la razón», ha señalado.

La intervención ha tenido lugar en la Junta Directiva Regional del partido en la Comunidad Valenciana -que ha presidido- y que se ha convertido en una exhibición de fuerza de Isabel Bonig en una plaza clave para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Un territorio en el que la formación suele cosechar un importante número de votos y en el que para la cita de este sábado, que incluye una comida con militantes, se ha conseguido colgar el cartel de «lleno» con 700 asistentes que han pagado una entrada de 30 euros.

En este acto de inicio de curso político celebrado en la localidad de La Pobla de Farnals y en el que se da por comenzada la precampaña electoral, tanto Casado como Bonig han lanzado los mensajes clave en los que centrarán su discurso, además de promesas electorales -y que ya se vislumbraron, por parte de la primera, durante el debate de política general en las Cortes Valencianas-: bajada de impuestos, estabilidad económica, libertad educativa y unidad nacional.

Cataluña

Acerca de la cuestión catalana, Casado ha considerado «muy grave» que la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, sea partidaria de indultar a los líderes independentistas y ha expresado su preocupación por el «chantaje» de los nacionalistas y por las declaraciones de los miembros del Gobierno. «No puede ser que también el ministro de Asuntos Exteriores y la de Política Territorial estén yendo contra lo que hacen los jueces, la seguridad jurídica y, lo que es más grave, la propia unidad de España», ha enfatizado.