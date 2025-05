La juez archiva la investigación contra Francisco Camps por la Fórmula 1 en Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción ha decretado el archivo provisional de la causa en la que se investigaba el contrato por el que la Generalitat sustituyó a Bancaja en julio de 2011 como avalista de Valmor, la promotora privada del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia .

Era la única pieza del procedimiento que todavía no se había sobreseído, algo ante lo que se habían manifestado favorablemente tanto la Fiscalía como la defensa de Francisco Camps , en la que era la última causa abierta del expresidente del Consell por las cinco pruebas automovilísticas que se celebraron en la capital del Turia entre 2008 y 2012.

Camps ha sido imputado hasta en diez ocasiones , ocho de las cuales han terminado en archivo de las diligencias. En una más, la del conocido como 'caso de los trajes', que sí llegó a juicio, fue declarado no culpable. A día de hoy solo le resta una causa pendiente, en la que figura investigado por prevaricación, y que está relacionada con contratos menores de una de las piezas separadas del caso Gürtel que instruye la Audiencia Nacional.

El procedimiento principal del caso de la Fórmula 1 -en el que se repasó la legalidad de las negociaciones para que la ciudad acogiera las carreras- ya se archivó en 2018, pero se reabrió poco después a petición de la Abogacía de la Generalitat para indagar en el contrato suscrito por el Gobierno autonómico para convertirse en garante de Valmor.

No obstante, Anticorrupción indicó en un informe hace ya un año que no veía indicios de prevaricación ni malversación en la actuación de Camps, puesto que no existía ninguna norma que regulara «el procedimiento administrativo para la concesión de este tipo de garantías excepcionales» y no se generó «ninguna consecuencia económica» para la Administración pública.

Ahora, en un auto al que ha tenido acceso ABC , la juez señala que, pese a que «es evidente que no se siguió el procedimiento adecuado» en cuanto a trámites administrativos, «no consta en modo alguno que el señor Camps diera concretas instrucciones sobre el contenido y redacción del acuerdo» suscrito en julio de 2011.

No se ha podido probar que el expresidente determinara la sustitución como avalista de Bancaja por la Sociedad Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana, ni que diera orden «de manera precipitada» -tampoco a través de dos subordinados- para que se firmara ese contrato tras mantener conversaciones con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Por ello, la magistrada dicta el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él y cierra la última de las piezas que seguía abierta por las presuntas irregularidades en torno a la carrera.

