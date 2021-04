Coronavirus Valencia en directo: la vacuna llega a 50 municipios este lunes con las restricciones en vigor

Actualizar

21:00Los fallecidos en residencias descienden en un 98,5% desde que la vacunación llegó a todos los centros La mortalidad por coronavirus en las residencias valencianas ha experimentado una reducción drástica desde la llegada de las vacunas a estos centros. Así, si en la primera quincena de febrero, cuando se completó la administración de al menos la primera dosis, los fallecidos registrados fueron 347, en el mismo período de abril, la cifra ha bajado hasta las cinco víctimas, es decir, un 98,55 por ciento menos. Febrero fue el mes con más fallecidos confirmados por coronavirus en las residencias desde el inicio de la pandemia, con un total de 570 muertes. Desde entonces, los decesos en las residencias han caído progresivamente. En marzo, hubo 108 muertes en las residencias, un 81% menos que el mes anterior. En lo que llevamos de abril se contabilizan seis decesos. [Más información sobre el coronavirus aquí]

20:35Un pueblo de Castellón denuncia que sus vecinos tienen que recorrer 180 kilómetros para vacunarse El alcalde de Portell, de cerca de doscientos habitantes, critica la «irresponsabilidad» de la Generalitat. [Lea la información completa aquí]

19:40Valencia sigue esquivando la cuarta ola con 193 nuevos casos y cuatro muertos más por coronavirus El número de fallecidos desde el inicio de la pandemia en la región ya asciende a 7.248. [Lea la información completa aquí]

18:00La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se transforma para la vacunación masiva del coronavirus El complejo será desde el lunes uno de los grandes escenarios escogidos por la Generalitat para inmunizar a la población. [Lea la información completa aquí]

17:25El ocio nocturno quema sus facturas a las puertas de la Generalitat Valenciana en el quinto día de acampada El sector critica que la modificación de crédito de ocho millones de euros aprobada por el Consell llega con «retraso»: «Esto ya nos lo debían». [Lea la información completa aquí]

16:00La Generalitat volverá a llamar a quienes no hayan acudido a la cita para vacunarse del coronavirus Sanidad contactará de nuevo con las personas que no han recibido la citación correctamente y con las que han decidido no inocularse para conocer sus motivos. [Lea la información completa aquí]

14:40Ximo Puig se abre a flexibilizar las restricciones del coronavirus la próxima semana La Generalitat revisará este jueves las medidas en vigor que decaen el 25 de abril, con la vista puesta en el sector de la hostelería. [Lea la información completa aquí]

13:25Estos son los municipios para la vacunación masiva del coronavirus en Valencia a partir del lunes La Generalitat prevé inocular más de 185.000 dosis en los setenta puntos habilitados a lo largo de las tres provincias. [Lea la información completa aquí]

12:45Vídeo | Ximo Puig anuncia los grupos de población para el inicio de la vacunación masiva este lunes en Valencia La Generalitat administrará la próxima semana 180.000 dosis en 70 de los 161 puntos previstos, entre los que se encuentran los cuatro grandes centros distribuidos entre las tres provincias. [Lea la información completa aquí]

11:20Estas son las restricciones para este fin de semana en la Comunidad Valenciana Las medidas decretadas por la Generalitat estarán en vigor hasta el 25 de abril. [Lea la información completa aquí]

10:30La Generalitat alerta de un bulo sobre la citación para recibir la vacuna del coronavirus en Valencia Mensajes con información falsa propagados a través de Whatsapp difunden instan a la población a acudir a centros de salud. [Lea la información completa aquí]

10:15Listado de los nuevos brotes de coronavirus en Valencia y situación de las residencias Listado de los nuevos brotes de coronavirus en Valencia y situación de las residencias. [Lea la información completa aquí]

10:00El coronavirus deja 229 nuevos positivos y cuatro muertos más en Valencia Solo cuatro residencias de mayores de la región tienen positivos, con una defunción en las últimas horas. [Lea la información completa aquí]

9:45Joan Ribó vuelve a cargar contra Madrid: «No puedes hablar de libertad y alegría para controlar la pandemia» El alcalde de Valencia destaca la baja incidencia del coronavirus en la región y señala «que estamos haciendo alguna cosa bien que otros no». [Lea la información completa aquí]

9:30Un joven agrede a puñetazos a un policía en Valencia tras pedirle que se pusiera la mascarilla Un joven agrede a puñetazos a un policía en Valencia tras pedirle que se pusiera la mascarilla. [Lea la información completa aquí]

9:15La Generalitat Valenciana compra de urgencia siete millones de jeringas para la vacunación masiva El Consell vuelve a esquivar el concurso público para adquirir material de cara al proceso de inmunización contra el coronavirus por valor de casi dos millones de euros. [Lea la información completa aquí]

9:00Ximo Puig anuncia que no recurrirá la primera decisión judicial que tumba sus restricciones por el coronavirus El presidente de la Generalitat argumenta que con la situación epidemiológica de la Comunidad Valenciana no considera necesario pleitear contra la reapertura de los bingos y casinos. [Lea la información completa aquí]

8:45La Justicia empieza a revocar las restricciones por el coronavirus decretadas por Ximo Puig en Valencia El TSJ valenciano suspende el cierre del sector del juego tras un mes en riesgo bajo de transmisión del Covid-19 y abre la puerta a nuevos recursos mientras aumenta la presión en la calle contra la Generalitat. [Lea la información completa aquí]