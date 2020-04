Coronavirus Valencia en directo: la Generalitat admite que puede haber más muertos que los del dato oficial

Actualizar

13:17Vídeo | Recetas de la Semana Santa Marinera: así se cocina la titaina en el barrio del Cabanyal de Valencia Las procesiones no recorrerán este año las calles de los Poblados Marítimos de Valencia. La pandemia del coronavirus obligó a cancelar las celebraciones públicas de la Semana Santa Marinera 2020. Sin embargo, el confinamiento decretado por el estado de alarma no impide que las casas de los barrios del Cabanyal y el Canyamelar se cocinen estos días platos típicos cuyas recetas pasan de generación en generación. Es el caso de la titaina. (Lea la información completa)

13:05La Conselleria de Sanidad admite que no realiza muestras a los muertos sospechosos de coronavirus La consellera de Sanidad ha reconocido este jueves que no se están realizando muestras a los sospechosos con coronavirus. El médico, ha detallado, certifica la muerte y hace constar que se trata de un sospechoso de Covid. Si en un futuro, cuando recojan los datos, pasan a incluirse de alguna forma como fallecidos por el virus, no ha podido concretarlo. [ Lee aquí toda la información]

12:42El proveedor de cartelería de Mercadona se reinventa para producir mamparas protectoras La empresa valenciana Mapubli, proveedor de cartelería de Mercadona para sus tiendas, almacenes y oficinas, ha adaptado parte de su actividad para continuar generando actividad económica y salvar así los más de 115 puestos de trabajo que desarrollan su actividad en la empresa. (Lea la noticia completa aquí)

12:2589 residencias valencianas tienen algún caso de coronavirus En su comparecencia diaria, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado que hay casos positivos de coronavirus en 89 residencias de mayores de la Comunidad Valenciana, con 976 usuarios y 239 trabajadores contagiados. Hasta el momento han fallecido 233 residentes. Barceló ha destacado que se ha registrado un descenso en cuanto al número de centros afectados, lo cual se debe a que existen instalaciones con un trabajador positivo y ningún residente afectado, que se puso en cuarentena, tras lo cual no se ha dado ningún brote. (Lea la información completa aquí)

11:58Un hombre apuñala a su pareja y se suicida en Castellón durante el confinamiento por el coronavirus Una mujer ha resultado herida esta madrugada tras ser apuñalada por su pareja en Almassora (Castellón), el cual posteriormente se ha suicidado, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación por homicidio doloso en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género. (Lea la noticia completa aquí)

11:31Investigadores de Valencia desarrollan kits de bajo coste para detectar la Covid-19 en 15 minutos El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de Valencia, ha obtenido 175.000 euros de financiacióndel Instituto de Salud Carlos III para desarrollar un sistema con el que detectar la Covid-19 de forma rápida y obtener información sobre la secuencia del coronavirus para determinar su virulencia en cada paciente, a través del análisis de sus factores genéticos. Con estos datos se podrá determinar el riesgo de cada persona y la evolución de la enfermedad. (Lea la información completa)

11:11Último balance: 43 fallecidos más elevan a 767 las víctimas de la pandemia en la Comunidad Valenciana La Comunidad Valenciana suma este jueves 309 nuevos casos confirmados de Covid-19, lo que eleva el total desde el inicio de la pandemia a 7.964 contagios. En las últimas 24 horas 43 pacientes murieron por coronavirus, por lo que las cifras de falecidos se elevan hasta los 767 en la autonomía. En el lado positivo, han descendido los ingresados con coronavirus hasta los 1.616 personas hospitalizadas (98 menos que ayer). Mientras, este miércoles se dieron 428 altas médicas, lo que eleva a 1.772 los contagiados que ya se han curado, de acuerdo con la información suministrada por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su comparecencia diaria. (Lea la información completa aquí)

11:00El augurio del doctor Pedro Cavadas: «El ser humano sufrirá una pandemia que diezmará la población» «Por simple evolución biológica el ser humano tiene que sufrir en las próximas décadas una pandemia que diezme la población. Ha ocurrido en todas las especies desde hace cientos de millones de años y el ser humano no va a ser distinto. Eso va a suceder». El doctor Pedro Cavadas se expresó en estos términos el pasado 30 de enero en la que ha sido su última intervención pública para hablar sobre la pandemia del Covid-19. [Lea aquí la información completa y mire el vídeo]

10:01Coronavirus: detenido un madrileño que se jactaba en redes sociales de pasear por Gandía con síntomas Un joven de 23 años de edad ha sido detenido en Daimús (Valencia) tras causar alarma social en redes sociales, donde se había jactado de ser de Madrid y estar dando paseos por la playa de Gandía con síntomas del coronavirus, según ha informado la Guardia Civil, que lo ha arrestado en colaboración con la Policía Local. [Lea aquí la noticia completa]

09:56Vídeo: una mujer se sube al techo de un coche en marcha en pleno aplauso a los sanitarios Agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Generalitat redujeron este martes a una mujer que protagonizó un altercado en la avenida del Puerto de Valencia en pleno estado de alarma por el coronavirus. Los hechos se produjeron a las ocho de la tarde, cuando miles de vecinos se encontraban en sus balcones para rendir homenaje a los profesionales sanitarios con el ya habitual aplauso diario. [Mire aquí el vídeo]

08:55Coronavirus: el confinamiento ha evitado más de 8.000 muertes en la Comunidad Valenciana Las medidas de confinamiento han evitado más de 8.000 muertes por coronavirus en la Comunidad Valenciana, donde se ha cumplido más esta restricción máxima de la movilidad que en el resto de España, según cálculos de un modelo epidemiológico en el que han participado expertos de las universidades de las tres provincias y la fundación pública de investigación sanitaria Fisabio. [Informe completo]

08:55Carta de un hijo al que no dejaron entrar al entierro de su padre: cementerios e injusticia en época de Covid-19 Lea aquí la carta dirigida por Raúl Gil al Ministerio de Sanidad, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

08:55Coronavirus: detenido un madrileño que se jactaba en redes sociales de pasear por Gandía con síntomas Un joven de 23 años de edad ha sido detenido en Daimús (Valencia) tras causar alarma social en redes sociales, donde se había jactado de ser de Madrid y estar dando paseos por la playa de Gandía con síntomas del coronavirus, según ha informado la Guardia Civil, que lo ha arrestado en colaboración con la Policía Local. [Lea aquí la información completa]

08:55Calendario laboral 2020 en Valencia: consulta los festivos de la Semana Santa del coronavirus La Comunidad Valenciana vivirá este año su Semana Santa más atípica, marcada por el confinamiento decretado por el estado de alarma para frenar la propagación del Covid-19. [Consulta aquí el calendario laboral 2020]

08:34La Generalitat reconoce que podría haber más muertos por Covid-19 que los oficiales La consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoce que la cifra de fallecidos por Covid-19 podría ser más alta de que la que oficialmente se ofrece cada día (724 a día de hoy), ya que de las personas que han muerto en sus casas y no se les ha hecho el test, el Registro Civil no informa a Salud Pública hasta tres meses después. [Lea aquí la noticia completa]

08:34Horarios de Mercadona para la Semana Santa 2020 por comunidades y provincias Mercadona cerrará al público los días festivos de la Semana Santa 2020. La cadena de supermercados que preside Juan Roig mantendrá los próximos días los nuevos horarios habilitados de forma excepcional a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus, de tal forma que abrirá sus establecimientos de nueve de la mañana a siete de la tarde. [Más información en este enlace]

08:34Retrato del traslado de una contagiada de coronavirus Los voluntarios de Cruz Roja sirven de apoyo a la sanidad pública para llevar a los pacientes con síntomas de Covid-19 desde sus casas hasta los centros hospitalarios. [Reportaje y fotos]

08:34Último balance: dos sanitarios mueren por el Covid-19, que se ha cobrado 724 vidas en la Comunidad Valenciana La Comunidad Valenciana a sufrido un nuevo repunte en los casos confirmados de Covid-19, con 212 nuevos infectados en el último día, lo que eleva el total desde que comenzó la pandemia a 7.655 personas. Además, murieron otros 52 pacientes por coronavirus, entre ellos dos sanitarios. El Covid-19 ya ha matado a 724 personas en la Comunidad Valenciana. En el lado positivo, han descendido los ingresados con coronavirus hasta los 1.714 personas hospitalizadas (173 menos que este martes). Mientras, ayer se dieron 241 altas médicas, lo que eleva a 1.344 los contagiados que ya se han curado, de acuerdo con la información suministrada por la consellera de Sanidad, Ana Barceló. (Lea la información completa aquí)