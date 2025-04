Coronavirus España en directo: 15.238 fallecidos, 683 más en las últimas 24 horas

5.41

Corea del Sur reportó hoy 27 nuevos casos de coronavirus detectados el jueves, el menor número desde el pasado 18 de febrero, la fecha en la que se identificó en este país el primer gran brote de contagio comunitario. La nación asiática, que no ha cerrado fronteras ni limitado el movimiento de sus ciudadanos, se muestra de momento como un ejemplo de buena gestión a la hora de limitar la propagación del virus.

4.42

Cuba anunció este jueves nuevas medidas para reforzar el enfrentamiento al coronavirus que implican la paralización del transporte colectivo, público y privado, a partir del próximo sábado 11 de abril, y la reorganización del comercio, que solo venderá productos básicos como alimentos, y los destinados a aseo e higiene. Los ministros cubanos de Transporte, Eduardo Rodríguez, y de Comercio Interior, Betsy Díaz, comunicaron durante un programa televisivo las disposiciones que entrarán en vigor este fin de semana con objeto de evitar aglomeraciones de personas y una movilidad innecesaria.

4.20

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, principal indicador de la inflación, aumentó un 4,3% interanual en marzo por el 5,2% registrado el mes anterior, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Se trata de la primera vez en 2020 que la inflación crece por debajo del 5% y de la menor subida desde el pasado mes de octubre, cuando creció un 3,8%. Al igual que en meses anteriores, los datos de la ONE muestran que los principales protagonistas del aumento del IPC fueron los alimentos, que se encarecieron un 18,3% (frente al 21,9% de febrero).

3.57

La cifra de personas fallecidas en México con COVID-19 aumentó este jueves a 194 y a 3.441 se elevaron los casos de contagios confirmados en este país, según sus autoridades sanitarias. En las últimas 24 horas el número de decesos aumentó en 20 y el de nuevos casos confirmados en 260, lo que supone un incremento del 8,17 %. Entre las muertes se encuentran dos mujeres embarazadas. Una de ellas dio a luz mediante cesárea.

3.46

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que quedan en el país asiático 144 pacientes en estado grave por la neumonía COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la cifra más baja desde enero. Las autoridades sanitarias informaron hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se redujeron 32 casos graves, lo que situó la cifra en los citados 144, de los cuales 101 se encuentran en la cuna de la pandemia, la ciudad centro-oriental de Wuhan.

3.34

El Gobierno de Eslovaquia ha cerrado cinco barrios habitados por gitanos en la región de Spis, al noreste del país, para prevenir la propagación del coronavirus, aislando a más de 6.000 personas. Hasta el momento, se han confirmado un total de 32 infecciones por coronavirus en esos cinco barrios y los casos se han registrado en personas que recientemente han regresado de trabajar desde Reino Unido, según ha informado el diario eslovaco 'Dennik N'. El cierre de los cincos territorios estará custodiado por la Policía y el Ejército.

3.28

El vuelo con unos 40 españoles que tenía previsto salir el miércoles con destino a Francia, partió finalmente este jueves, tras una revisión técnica del avión en Quito, informó hoy el Ministerio de Transportes y Obras Públicas ecuatoriano. "El vuelo chárter, organizado por el Gobierno de Francia, de la aerolínea Air Europa, despegó sin novedades desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, a mediodía", según un comunicado ministerial.

3.00

2.52

Las investigaciones de posibles sobornos en las morgues de Guayaquil y el temor a un crecimiento desproporcionado de contagios marcan el Jueves Santo en Ecuador, en el que las autoridades religiosas han bendecido al pueblo desde helicópteros en sus momentos más difíciles. A diferencia de otros años, en los que multitudes salían a las calles de Quito y Guayaquil en las ceremonias religiosas, la atención ha estado centrada en los índices de propagación del virus, que hoy suma casi 5.000 contagios y 272 muertos, situando a Ecuador en el tercer lugar más afectado de Latinoamérica.

2.36

Argentina registró en las últimas 24 horas 14 nuevas muertes por COVID-19, su peor dato diario hasta el momento en cuanto a fallecimientos, que ya llegan a 79 en el país austral, donde los casos confirmados llegan a 1.894, tras confirmar fuentes oficiales este jueves 99 contagios más. Siete de los fallecidos residían en la provincia de Buenos Aires, cinco de ellos en la ciudad de Buenos Aires, uno en el Chaco (norte), y otro en Santa Fe (centro este), según el último informe del Ministerio de Salud.

2.33

El Gobierno de Donald Trump ha expulsado de Estados Unidos a 10.000 inmigrantes desde el inicio de la crisis por el coronavirus amparado en las normas de emergencia adoptadas para evitar su propagación, reveló este jueves el diario The Washington Post. El rotativo capitalino, que cita a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), asegura que las deportaciones sumarias o "expulsiones" se empezaron a aplicar el pasado 21 de marzo.

2.24

Los casos confirmados de COVID-19 en Florida (EE.UU.) desde que en marzo pasado la pandemia llegó a este estado aumentaron la noche de este jueves a 16.826 (más de 1.000 en 24 horas), mientras las muertes suben a 371 (48 más que el miércoles) y las hospitalizaciones a 2.298, con Miami-Dade como foco principal foco de contagios. El Departamento de Salud de Florida divulgó que los condados vecinos de Miami-Dade y Broward reúnen en conjunto 8.378 casos y 133 muertes, lo que significa que dan cuenta de más de la mitad del total de casos del estado.

2.14

Un grupo de presos se amotinó este jueves en la cárcel de La Victoria, un importante penal en las afueras de Santo Domingo en el que se han registrado al menos dos fallecimientos por coronavirus. Aunque hasta el momento las autoridades no han facilitado un balance de muertos y heridos como consecuencia del motín, al responsable de atención penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CDND-RD), Felipe Selmo Ferrand, le han llegado mensajes e imágenes "de presos que han sido asesinados", dijo en declaraciones a Efe desde el exterior del penal.

2.03

El Gobierno de Paraguay anunció este jueves que los pacientes que den positivo al COVID-19 y que por su estado no necesiten ser hospitalizados deberán cumplir la cuarentena en dependencias habilitadas por las autoridades del país sudamericano, donde hay 124 casos confirmados y cinco víctimas mortales. La medida, relacionada con casos de contagiados que no respetaron el aislamiento total en sus casas durante la cuarentena, fue tomada por el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y anunciada por Emilio Fuster, ministro ejecutivo de la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando

0.04

El número de contagios por el coronavirus Covid-19 subieron a 5.256 casos en Perú, unos 914 enfermos más que el miércoles, en tanto que los fallecidos se elevaron a 138, de acuerdo al último reporte oficial del ministerio de Salud. Desde el 6 de marzo en que se registró el primer caso en Perú, las autoridades sanitarias han tomado hasta hoy 48.465 muestras, entre pruebas moleculares y serológicas, de las cuales 5.256 resultaron positivos y 43.209 negativos.

23.20

El número de personas fallecidas en Cataluña a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas se ha elevado a sólo 47 (107 el jueves), la cifra más baja registrada en esta comunidad desde el 14 de marzo, con lo que el cómputo global desde el comienzo de la pandemia se eleva ya 3.231 personas. El departamento de Salud de la Generalitat ha informado de que en las últimas horas se han confirmado 684 positivos nuevos de coronavirus SARS-Cov-2 en Cataluña, menos de la mitad que el jueves (1.396), lo que eleva la cifra total a 31.727, de los cuales 5.117 son profesionales sanitarios.

23.16

El estado de Nueva York había confirmado hasta este jueves casi 160.000 casos de coronavirus, superando ya con claridad a España, que tras Estados Unidos es el país con más positivos en todo el mundo, y afianzándose como el gran foco mundial. Según los últimos datos oficiales, Nueva York tiene 159.937 casos de COVID-19, frente a los 152.446 infectados de España y los 143.626 de Italia.

23.09

Brasil sumó otros 141 muertos por causa de la pandemia de coronavirus en las últimas 24 horas y el total de fallecidos llega ahora a 941, con 17.857 casos confirmados, según informaron este jueves las autoridades sanitarias. El número de contagios mantuvo la misma tendencia creciente, que se ha acelerado en los últimos días, y en relación a la víspera hubo un aumento de 1.930 casos, de acuerdo al boletín diario de situación presentado por el Ministerio de Salud.

22.03

Según el diario financiero «Les Echos», Emmanuel Macron, presidente de la República, habría escuchado y estaría «estudiando» los resultados de un informe, realizado sobre 1.000 pacientes sobre los eventuales «resultados» de un producto, la hidroxicloroquina, que suscita mucha controversia entre los especialistas. Lea la noticia completa.

21.57

Cuba confirmó 58 nuevos contagiados de Covid-19 y otros tres fallecidos, con lo que la isla sobrepasa ya los 500 positivos al virus, para un acumulado hasta la fecha de 515 casos confirmados y 15 muertes. Las tres nuevas víctimas son de nacionalidad cubana -un hombre de 49 años y dos mujeres de 75 y 80 años- y presentaron complicaciones respiratorias agudas relacionadas con la enfermedad, precisó a la prensa el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán.

21.45

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban , ha anunciado este jueves que el toque de queda y las medidas de restricción impuestas en el país en el marco de la lucha contra el coronavirus se extenderán de forma indefinida y serán revisadas semanalmente. La decisión ha sido tomada por el mandatario después de que sus poderes se vieran ampliados a principios de abril tras la aprobación por parte del Parlamento de una ley que permite al Ejecutivo mantener de forma indefinida el estado de emergencia, algo teóricamente excepcional que permite a Orban gobernar por decreto y restringir derechos y libertades.

21.19

En Italia aumentan ligeramente el número de muertos y el de los contagios, pero crece también la cifra de personas dadas de alta. Se confirma que la curva epidémica continúa en un canal descendente. Los fallecidos han sido 610 , frente a los 542 de la jornada anterior, según el boletín de Protección Civil ofrecido en la tarde del jueces. Las personas infectadas, desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero, son 143.626 (+4.204, en relación con miércoles), cifra que incluye los actualmente positivos 96.877, las personas dadas de alta 28.470 (+1.979 en un día), y el total de fallecidos durante la epidemia: 18.279. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

21.05

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha hecho público un comunicado en el que informa de que ha estado «en contacto contínuo con fabricantes y comercializadores de mascarillas desde febrero para conocer su stock real en previsión de potenciales necesidades que pudieran derivarse del COVID-19» y que el pasado 2 de marzo les prohibió venderlas fuera de España.

20.50

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha salido de la unidad de cuidados intensivos a la que fue traslado el lunes, después de haber sido ingresado en un hospital de Londres el domingo. «El primer ministro ha sido trasladado esta tarde de cuidados intensivos a sala, donde recibirá una estrecha vigilancia durante la fase inicial de su recuperación», reza un comunicado de Downing street, que añade que el premier «está de muy buen humor». Informa Ivannia Salazar desde Londres.

20.30

El Congreso de los Diputados ha autorizado al Gobierno socialista a prorrogar por segunda vez el estado de alarma, hasta el 26 de abril, por 270 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV, Cs y los partidos regionalistas), 54 votos en contra (Vox y CUP) y 25 abstenciones (ERC, Bildu). Lea la noticia completa.

20.21

Las autoridades sanitarias de Reino Unido han informado este jueves de que ya son 7.978 los muertos por coronavirus en el país después de registrar otros 881 muertos en un solo día, mientras que el número de casos supera los 65.000. El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab , ha indicado que 243.421 personas han sido sometidas a pruebas de Covid-19, de las que 65.077 han dado positivo. Asimismo, ha señalado que el número de personas hospitalizadas es de 16.784. Inglaterra sigue siendo la zona más afectada del país, con 7.248 fallecidos, 765 más que el día anterior, seguida por Escocia, con 447, 81 más que el miércoles, Gales, con 286, 41 más, e Irlanda del Norte, que ha sumado cuatro muertes en el último día, con un total de 82.

20.15

Francia indicó este jueves que desde el inicio de la epidemia ha registrado 12.210 muertes por coronavirus , de las que 8.044 se produjeron en hospitales y de ellas 412 solo en el último día. Los 4.166 fallecimientos restantes corresponden a residencias de ancianos y centros de dependencia. Las autoridades sanitarias no pudieron actualizar esa segunda cifra ayer por un problema técnico, por lo que la última de la que se disponía, parcial ya que no se han recibido todavía la de todas las instituciones, era del martes y apuntaba a 3.237 muertes, 929 menos que en estas últimas 48 horas.

20.09

¿Por qué el coronavirus ignora a los niños? ¿Qué mecanismos biológicos les hacen menos vulnerables a la infección? ¿Por qué cuando se infectan desarrollan cuadros clínicos más leves? ¿Son realmente vectores de transmisión? De tres meses de experiencia epidémica, la ciencia ha extraído aún pocas conclusiones de peso sobre esta nueva enfermedad que está causando estragos en el mundo pero hay una evidencia casuística que nadie pone en duda: la baja afectación en niños. Lea la noticia.

19.55

Un equipo internacional con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones (CSIC) ha publicado el genoma de una planta empleada como factoría de biofármacos, o cultivo molecular (molecular farming), para que puede ser utilizada en la producción de vacunas. A esta planta, la Nicotiana Benthamiana , se le puede transferir los genes con de la futura vacuna y producirla en grandes cantidades mediante tecnologías agrícolas. El objetivo es lograr una forma rápida de producir vacunas para enfrentarse a la pandemia de Covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

19.40

Francia teme acciones criminales y terroristas durante y después del confinamiento tras la liberación de un número impreciso de sospechosos de radicalización yihadista, terroristas islámicos potenciales. Según el semanario «Le Point», 130 sospechosos de radicalización islamista habrían sido liberados los últimos días, por razones de cierta confusión administrativa. Nos lo cuenta Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

19.30

Más de 82.000 casos de Covid-19 fueron confirmados en las últimas 24 horas en el mundo, por lo que el total global asciende a 1,43 millones , según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que suponen un repunte de los nuevos contagios diarios. En las últimas tres jornadas los nuevos casos diarios habían oscilado entre 68.000 y 77.000, mostrando cierto descenso en la curva de nuevas infecciones, pero ésta ha vuelto a niveles máximos, justo cuando se cumplen 100 días desde que la OMS fuera notificada por China de la aparición del nuevo coronavirus. Los fallecidos en el mundo son ya 85.522 , aproximadamente 6.200 más que en la jornada anterior.

19.21

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, prevé que la crisis sanitaria provoque «las peores consecuencias económicas» desde la Gran Depresión que tuvo en los años 30, tras el crac bursátil de 1929. «Estamos enfrentándonos a una crisis como ninguna otra. El Covid-19 ha alterado nuestro orden social y nuestra economía a la velocidad de la luz y a una escala que no habíamos conocido en nuestra vida», ha advertido este jueves la directora gerente de la institución, la búlgara Kristalina Georgieva.

19.13

El Papa que todos los años iba a lavar y besar los pies a una cárcel o un centro de refugiados ha celebrado este Jueves Santo «prisionero» en el Vaticano como cientos de millones de personas, confinadas en sus casas por la pandemia de coronavirus, que han seguido las ceremonias por Internet y televisión. Informa, desde El Vaticano, Juan Vicente Boo.

19.05

Los científicos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) se suman a la lucha contra el coronavirus. Dos equipos trabajan ya en vacunas y varios en el diágnóstico y el seguimiento de pacientes. En el primer grupo el investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) José Martínez Costas acaba de obtener financiación para el desarrollo de una vacuna en base a una nueva metodología que permite resultados a corto plazo y a bajo coste. Lea la noticia completa.

18.58

Italia tiene ya 143.626 casos confirmados de coronavirus después de que se hayan registrado 4.204 en las últimas 24 horas, mientras que el número de muertos es de 18.279 tras sumar otros 610 decesos en un solo día, según ha informado este jueves el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli . El país sufre así un repunte de las infecciones y el número de fallecidos respecto al día anterior, cuando se confirmó la tendencia ala baja y se registró una cifra récord de pacientes recuperados, 2.009.

18.53

Dominic Raab , ministro de Exteriores británico y sustituto provisional de Boris Johnson, señaló este jueves, durante la rueda de prensa diaria en la que el Gobierno informa sobre la situación del coronavirus en Reino Unido, que «el primer ministro permanece en cuidados intensivos pero continúa dando pasos positivos hacia adelante» y está «de buen humor». Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

18.44

El estado de Nueva York, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, perdió a 799 personas por Covid-19 en las últimas 24 horas , un nuevo máximo diario, aunque volvió a ver una reducción en el número de nuevas hospitalizaciones. El número total de fallecidos en Nueva York supera ya los 7.000, lo que va a obligar al estado a traer empleados de funerarias adicionales a la zona para poder lidiar con el volumen de cuerpos, según admitió el gobernador, Andrew Cuomo , en su conferencia de prensa diaria.

18.40

La crisis del coronavirus ha aparcado centenares de rodajes, también el de la esperada reunión de «Friends», que iba a tener lugar entre el 23 y 24 de marzo y se iba a estrenar en mayo en el catálogo del nuevo servicio HBO Max. A mediados de marzo, los productores anunciaron que su intención era retomar la grabación en mayo para lanzar el especial ese mismo mes. Sin embargo, el diario británico «The Sun» publicó ayer que la reunión tendrá que posponerse «hasta el próximo año».

18.33

La Comunidad Valenciana recibe este jueves por la noche el quinto avión con 76,3 toneladas de material sanitario procedente de China, que aterrizará en el aeropuerto de Manises. El material consiste en 1.280.000 mascarillas -de ellas 80.000 son FFP2-; 4.250.000 guantes; 121.050 monos de protección EPI y 27.000 gafas de protección ocular.

18.26

Así lo ha anunciado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha asegurado que la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como Covid-19, es «10 veces superior» a la de la gripe. Además, ha dicho lo siguiente: «La propagación global del virus ha saturado a los sistemas sanitarios, ha alterado a la economía mundial y ha provocado una paralización social de forma generalizada».

18.18

Los menores de 16 años, que cursan entre el primer y el décimo nivel del sistema educativo portugués, terminarán el año lectivo en casa con clases a distancia que podrán seguir por televisión, mientras el Gobierno evaluará una eventual vuelta a la enseñanza presencial para alumnos mayores. Así lo comunicó hoy el primer ministro luso, António Costa , que explicó en rueda de prensa en Lisboa que el tercer trimestre continuará con clases a distancia a través de emisiones televisivas en un canal público a partir del 20 de abril, que complementarán el trabajo de los profesores.

18.11

El primer ministro de Eslovenia, el conservador Janez Jansa , ha instado al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dimitir, al tiempo que se sumó al presidente de EEUU, Donald Trump, en su idea de dejar de financiar el ente internacional. "¡Dimite! Ahora @Dr.Tedros", reza un breve mensaje publicado anoche por Jansa en su cuenta de Twitter, como comentario a un vídeo que muestra al jefe de la OMS instando a no politizar la pandemia de la enfermedad Covid-19.

18.02

Una mujer holandesa de 107 años se recuperó del coronavirus y probablemente sea la persona de mayor edad en el mundo que sobrevive a la enfermedad. Cornelia Ras cayó enferma el 17 de marzo, un día después de cumplir 107 años, informó el periódico holandés AD, después de asistir a un servicio religioso con otros residentes de su hogar de ancianos en Goeree-Overflakkee, una isla en el suroeste del país. «No esperábamos que sobreviviera a esto», dijo su sobrina Maaike de Groot al periódico.

17.55

Los internos de la prisión de Ocaña 1 protagonizaron hoy un incidente violento, con la quema de papeleras, contenedores y destrozo de mobiliario en protesta por la falta de personal médico en el centro penitenciario. Este suceso fue contenido por los trabajadores/as del centro sin que se afortunadamente se produjeran heridos. Los hechos se produjeron antes de las 14.00 horas cuando un interno sufrió un ataque epiléptico.

17.46

La banda de rock dublinesa U2 ha donado 10 millones de euros para comprar Equipos de Protección Personal (EPIs) y otros suministros médicos que se destinarán a la lucha contra el nuevo coronavirus en Irlanda.

17.42

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) están a punto de superar sus diferencias para desbloquar la aprobación de un paquete de miles de millones de euros para suavizar el impacto económico de la epidemia de coronavirus, ha afirmado este martes el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz. «Parece que el acuerdo es posible» , ha dicho.

17.35

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea , ha reiterado que «No es el momento. No es el momento», ante el inicio de la desescalada del confinamiento ante la pandemia del coronavirus. Y es que, ha alertado, «aún no estamos, ni mucho menos» en una situación de que «no haya casos nuevos» y ni siquiera haber alcanzado la denominada meseta de avance del Covid-19.

17.28

Un grupo de científicos de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, el centro de investigación más grande a Latinoamérica, ha hecho públicas una imágenes en la que se evidencia el proceso mediante el cual el coronavirus infecta a las cédulas sanas. Las fotografías se tomaron con un microscopio electrónico de transmisión, un aparato capaz de ampliar el tamaño de los objetos hasta dos millones de veces, durante un estudio sobre replicación viral del SARS-CoV-2. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

17.20

Cuenta Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma , que Italia se enfrenta a la posibilidad de alargar aús más las medidas de aislamiento social: «Italia se encamina hacia un a prórroga de dos semanas de la actuales medidas restrictivas. Una dura batalla enfrenta a empresarios y sindicatos sobre la reanudación de las actividades productivas, cerradas en principio hasta el 13 de abril».

17.16

La dramática situación que vive el país con la epidemia del coronavirus está teniendo también su efecto en el sector fúnebre. Sin ir más lejos, en sus instalaciones de Las Quemadas Tanatorios de Córdoba (TdCO) está procediendo a la cremación de fallecidos de la comunidad de Madrid, gran foco de esta pandemia y donde hasta ayer se contabilizaban 5.586 personas que habían perdido la vida. Lea la noticia completa.

17.09

Venezuela recibió 90 toneladas de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas , la Unicef y otros organismos internacionales para enfrentar la pandemia del coronavirus por un valor de 161 millones de dólares, según anunciaron sus representantes en el acto de entrega en el aeropuerto de Maiquetía. Nos lo cuenta Ludmila Vinogradoff, corresponsal en Caracas.

17.00

En esta actualización, el ministerio cambia el criterio de clasificación de profesionales expuestos. Frente al anterior documento, en el que hacía una enumeración de profesiones, ahora el Gobierno se exime de responsabilidad en el encuadramiento de los grupos profesionales en función del riesgo. CSIF rechaza la clasificación establecida en la Sanidad. Así, defienden que personal no sanitario que presta servicios en hospitales, como celadores, camilleros, personal de la limpieza, cocinas, administrativo, entre otros también deben de estar clasificados dentro de la exposición de riesgo.

16.51

Con el objetivo de agilizar diagnósticos, encontrar alternativas a una vacuna y tratar a embarazadas frente al coronavirus, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) financiará otros tres nuevos proyectos de investigación, en el marco del Fondo Covid-19. Estos tres nuevos proyectos recibirán recursos para optimizar una respuesta inmune frente al virus, para el tratamiento preventivo y terapéutico en embarazadas y para modificar la técnica PCR y reducir a menos de 40 minutos los tiempos de diagnóstico, según una nota este jueves del Ministerio de Ciencia e Innovación.

16.42

La Unidad Militar de Emergencias, conocida de forma coloquial por sus siglas UME, han trabajado en Manzanares El Real para la desinfección de las zonas públicas más concurridas del municipio, como centro de salud, farmacias, supermercados, residencia de mayores y las principales y más concurridas vías públicas, entre los lugares en los que drones han aplicado una solución desinfectante, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Cargados con una solución compuesta de agua y un 1 por ciento de lejía, vuelan a dos metros de altura para esparcir el contenido diluido y, así, desinfectar las zonas más transitadas. Estos trabajos se unen a los que vienen desarrollando los servicios de limpieza del ayuntamiento.

16.30

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha alertado este jueves de que hasta que no haya un descenso sostenido de los contagios de COVID-19 no se puede relajar el confinamiento. A través de un comunicado, la asociación ha señalado algunas propuestas a tener en cuenta a la hora de avanzar hacia una segunda fase que permita empezar a levantar el confinamiento, retomar actividades productivas y que determinados grupos sociales, como los niños y las personas con enfermedades mentales, puedan salir a la calle.

16.20

Los 65 miembros del Parlamiento de Botsuana han sido puestos en cuarentena después de estar en contacto con un sanitario que ha dado positivo en Covid-19. El trabajador de la salud estuvo realizando pruebas diagnósticas el miércoles en la Asamblea Nacional a algunos de los miembros del gabinete de ministros y parlamentarios. Todos ellos, incluidos el presidente y el portavoz, han empezado hoy la cuarentena obligatoria; en 14 días se les volverá a practicar la prueba y solo podrán salir de sus casas si dan negativo. El presidente Mokgweetsi Masisi ya fue puesto en cuarentena previamente tras su viaje a Namibia para asistir a la ceremonia de inauguración de su homólogo Hage Geingob; pero fue "liberado" tras dar negativo en el test el pasado 1 de abril. Los parlamentarios se reunieron ayer para discutir la solicitud del presidente Masisi de extender el estado de emergencia durante seis meses para frenar la pandemia. La constitución de Botsuana prevé un estado de emergencia de 21 días, si se quiere extender este período se necesita la aprobación parlamentaria. El número confirmado de casos de coronavirus en Botsuana se ha duplicado en la última semana hasta sumar los 13 actuales y una muerte por Covid-19. Informa Alba Amorós, corresponsal de ABC en Johannesburgo.

16.10

Tras 28 días de riguroso toque de queda, Albania se prepara para atenuar algunas medidas de restricción en la lucha contra el coronavirus, aunque endurecerá las penas imponiendo hasta 15 años de prisión a los infractores. Animado por la actual estabilidad que atraviesa el pequeño país de 2,8 millones de habitantes, el Gobierno albanés comenzará a aliviar las restricciones ligeramente la próxima semana. Gracias a la implementación temprana de las radicales medidas de confinamiento y el respeto de las normas, Albania es de los pocos países europeos que cuenta actualmente con solo 58 pacientes hospitalizados en las 310 camas disponibles en los dos hospitales dedicados al tratamiento de Covid-19.

16.00

El líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei , ha sugerido este jueves que los actos públicos con motivo del mes del Ramadán podrían ser suspendidos a causa de la pandemia de coronavirus. En un discurso televisado, Jamenei ha indicado que "estas reuniones para rezar a Dios o escuchar discursos son muy importantes y podría ser que no las hubiera este año".

15.51

Las instalaciones del Camp Nou acogen a partir de este jueves un punto de recogida de muestras para el ensayo clínico de la Fundación Lucha Contra el Sida y Enfermedades Infecciosas destinado a probar la combinación de fármacos que limite la transmisión de la Covid-19. Según informó el club azulgrana en un comunicado, el del Camp Nou será el cuarto espacio de recogida de muestras para este estudio, si bien por las características del espacio se podrá atender a un número más grande de personas.

15.45

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki , ha anunciado este jueves que el Gobierno prorrogará las restricciones de movimiento, así como el cierre de escuelas y empresas, a causa de la pandemia de coronavirus. Morawiecki ha indicado que el cierre de escuelas y la suspensión de conexiones aéreas, además de los controles sanitarios en la frontera, estarán en pie al menos hasta el 26 de abril.

15.32

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha avanzado que los primeros 100.000 test encargados por el Gobierno regional, que llegarán el fin de semana, se harán a sanitarios, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empleados de residencias y también a sus familias.

15.24

Ben Barbaud, el director de uno de los festivales de metal más importantes de Europa, el francés HellFest, asegura que todos los festivales están esperando nuevas prolongaciones del confinamiento por orden gubernamental para poder cancelar por causa de fuerza mayor, y así poder cobrar el seguro. Lea la noticia completa.

15.18

Los Reyes han continuado este Jueves Santo con llamadas a distintos sectores para conocer el impacto de la crisis del Covid-19, y una de ellas ha sido a las asociaciones que agrupan al sector tecnológico , que está siendo clave en la pandemia, pues se han convertido en la principal vía, casi única, de comunicarnos en un tiempo de confinamiento y teletrabajo. El propio sistema sanitario depende de la tecnología para seguir funcionando con eficacia, pero también ha habido que aportar la infraestructura de los nuevos hospitales que se han instalado en hoteles, polideportivos o instalaciones feriales.

15.08

«O nos ponen medios o las cifras seguirán siendo terroríficas , en nuestro centro y en los otros. Los datos son los que son hay residencias con más de 35 casos». Lea la noticia completa.

14.52

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por hecho que dentro de quince días tendrá que volver al Congreso para prorrogar el estado de alarma porque «no habremos puesto fin a la pandemia» . En su segunda comparecencia en el pleno del Congreso, Sánchez ha respondido así al diputado de Bildu, Oskar Matute, que ha criticado que el Gobierno acuda cada quince días a la Cámara Baja a prorrogar el decreto. Sánchez ha explicado que no pide un decreto de un mes porque entonces «la oposición dice que me quiero saltar el Parlamento. Prefiero venir cada quince días». Ha insistido en que está «convencido» de que habrá una nueva prórroga pero «si no fuese así sería porque las cosas han mejorado de forma sustancial». Siga aquí, en directo, el debate del estado de alarma .

14.19

El confinamiento hasta el día 25 de abril provocará que las pymes y autónomos dejen de generar un volumen de ingresos de explotación que se estima entre 32.000 y 34.000 millones de euros. Así lo ha calculado Pimec, que ha presentado los resultados de su tercera encuesta, realizada entre el 2 y el 4 de abril a partir de 1.536 cuestionarios entre sus asociados. Actualmente, el volumen diario de ingresos de explotación que están generando pymes y autónomos es de entre 400 y 500 millones de euros, lo que se traduce en entre un 17% y 21% de lo que se generaría en circunstancias normales . El presidente de Pimec, Josep González, ha indicado que de los resultados se extrae que un 43,2% de las pymes y autónomos ha realizado un expediente de regulación temporal de empleo ( ERTE ) y un 15% prevé presentarlo próximamente. Y es que un 93,6% está sufriendo una contracción de sus ventas o una anulación de reservas, mientras que un 46,5% dice no tener actividad en estos momentos. Además, un 54% manifiesta tener problemas de aprovisionamiento de materiales y componentes, mientras que un 37,6% alerta de peligro de ruptura de existencias. Un 76,7% de las empresas y autónomos experimenta tensiones de tesorería, y un 38,9% están afectados por un aumento de bajas laborales. El 66,4% ha puesto en marcha medidas de teletrabajo , un 47,8% ha cambiado los turnos de trabajo o vacaciones y un 54,1% ha cerrado algún establecimiento. Dos de cada tres empresas que deben compensar el permiso retribuido no recuperable que el Gobierno ha puesto en marcha consideran que no lo podrán hacer en el plazo establecido. Finalmente, un 54,3% se ha acogido o piensa acogerse a las líneas de financiación adicional extraordinarias, sobre todo las ICO, y un 97,4% de los autónomos cree que no son suficientes las medidas para este colectivo.

14.14

Irritación en Italia por la acusación de un diario alemán: «La mafia espera la lluvia de dinero de Bruselas». El Gobierno califica las palabras del diario conservador «Die Welt» como «vergonzosas» e «inaceptables». Lea aquí la noticia completa .

13.51

Se triplican las multas en el primer día de controles especiales por Semana Santa en Madrid. La Policía Municial ha impuesto 2.134 sanciones, ha detenido a 34 personas y ha interceptado un total de 918 vehículos. Lea aquí la noticia completa .

13.37

María José Sierra ha asegurado en la ronda de preguntas de la rueda de prensa que se está terminando de reparar toda la logística para realizar la encuesta de seroprevalencia a unas 60.000 personas, que, probablemente, se comenzará a efectuar la próxima semana. Ha destacado la importancia de este estudio porque permitirá conocer qué porcentaje de la población ha pasado ya la infección y está inmune. Ha insistido en que la información será «importante para la toma de decisiones de la desescalada» y prevé que la encuesta se pueda empezar a realizar la semana próxima y «en unas semanas tendremos los datos de los resultados». Además, ha incidido en que este estudio será el primero de una serie que el Gobierno tiene previsto realizar entre la población. El estudio, que contará con una muestra de 62.400 personas, se dirigirá por el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con el INE y los servicios de salud pública de las comunidades autónomas.

13.25

Concluye la rueda de prensa, donde se han analizado todas las cifras de la pandemia.

13.16

María José Rallo , secretaria general de Transportes apela a la responsabilidad y compromiso personal para «mantener la distancia en las estaciones y en los propios trenes». Habla de la importancia de los trenes medicalizados, que ayer se probaron con éxito. Dice que, entres lunes y martes, se repartieron más de 200.000 mascarillas entre el personal de transportes y más de 200.000 ayer (habla de un total de 413.000). También afirma que ya se han repatriado 21.000 españoles y que está previsto la repatriación de otros 3.000, «algo que se seguirá haciendo miestras haya espaoles fuera». Destaca la limpieza y desinfección de las calles, no solo en Madrid.

13.10

Interviene ahora José García Molina , subdirector general de logística de la Policía Nacional. Recalca que «ni el estado de alarma ni el confinamiento afectarán a la lucha de la Policía Nacional contra la violencia de género». También destaca la labor del cuerpo en la lucha contra los ciberdelincuentes, un ámbito en el qu ya se han producido 84 detenciones.

13.08

Habla José Manuel Santiago , general de brigada y jefe del estado mayor de la Guardia Civil: «Ha habido 174.000 identificaciones, 6.300 denuncias y 29 detenciones». Destaca el uso de helicópteros o drones, crucial para el desarrollo del trabajo que el cuerpo realiza ahora. Habla de ciudadanos que intentan saltarse las medidas y subraya un reciente caso de Cádiz, donde una persona trató de saltarse un control. Había sido denunciado en siete ocasiones por haber incumplido el confinamiento. También dice que «es necesario intensificar la colaboración con otros países». Por ello, la Guardia Civil colabora en un programa que cuenta con el apoyo de la UE y que tiene como premisa compartir toda información útil. Mención especial a Francisco Martínez, guardia civil fallecido en la tarde de ayer. «Ni un paso atrás, ni un día menos», concluye

12.57

Villarroya ha querido hacer una mención especial a las personas mayores, más afectadas por el coronavirus, y ha querido mostrarles su apoyo.

12.52

Después de la intervención de la doctora María José Sierra , del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (quien ha hablado de 683 fallecidos en las últimas 24 horas y de una tendencia descendente en los casos de contagios, hospitalizados e ingresados en UCI «en todas las comunidades»), interviene Miguel Ángel Villarroya , jefe del Estado Mayor de la Defensa. Destaca la desinfección de casi 3.000 residencias de ancianos desde que se puso en marcha la «Operación Balmis». También anuncia que «el buque Galicia tiene previsto llegar a Ceuta esta tarde, tras haber recalado en Melilla» y habla el apoyo de la UME y la Guardia Real para el traslado de pacientes. También subraya del trabajo llevado a cabo en el hospital madrileño Gómez Ulla

12.49

Comienza la rueda de prensa tras el Comité Técnico del Coronavirus.

12.47

Putin llama a la movilización de todos los recursos para luchar contra el coronavirus. El presidente ruso lanzó otro mensaje a la ciudadanía, el tercero ya desde el comienzo de la crisis sanitaria, en un intento de infundir confianza a la población y pedir paciencia y disciplina para soportar el confinamiento. Lea aquí la noticia completa .

12.39

El mundo de la cultura exige un plan específico para salvar al sector de la crisis causada por el coronavirus. Más de una treintena de asociaciones y organizaciones culturales firman una carta dirigida al ministro de Cultura y Deporte para exigir una defensa de la industria como la que se está haciendo en Francia o Alemania. Lea aquí la noticia completa .

12.35

La Asociación Nacional Grandes Empresas de Distribución (Anged) prevé que en los cerca de dos meses que estarán cerradas las tiendas no alimentarias en España se perderá más que en toda la crisis de 2008-2013 , cuando el consumo cayó el 35 %, y apuntan a una caída de hasta el 50 % en las ventas. El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, y su director general, Javier Millán-Astray, han asegurado en una vídeoconferencia que «para salvar puestos de trabajo primero hay que salvar las empresas» y que, con una caída de las ventas del 50 %, «es imposible» que éstas subsistan con la misma plantilla y en las mismas condiciones laborales. Por ello, reclaman «medidas urgentes» como la ampliación de líneas de financiación, dar facilidades fiscales, moratorias y suspensión de la aplicación de impuestos.

12.27

Cataluña alcanza los 3.148 fallecidos a causa del coronavirus: 107 víctimas en las últimas 24 horas. Lea aquí la noticias completa .

11.30

El Ministerio de Sanidad informa de 683 nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas, por lo que se registra un ligero descenso con respecto al día anterior, pero se superan los 15.000 fallecidos. España acumula ya 152.446 contagiados y 52.165 recuperados.

11.20

Las pruebas de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad se celebrarán en La Rioja los días 8, 9 y 10 de julio en la convocatoria ordinaria y 2, 3 y 4 de septiembre en la extraordinaria. Según ha detallado este jueves el Gobierno riojano en una nota, este calendario ha sido acordado por la Comisión Organizadora de la EBAU en La Rioja, integrada por representantes de las consejerías de Desarrollo Autonómico y de Educación y la Universidad de La Rioja.

11.05

La Comunidad de Madrid ha superado las 20.000 altas de pacientes que se contagiaron de coronavirus y presenta una reducción de personas ingresadas en centros hospitalarios. Así lo han detallado en redes sociales la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, a través de las redes sociales.

10.45

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido que el confinamiento total se alargue hasta finales de abril, y ha explicado que así lo han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez, tras advertir del riesgo de un rebrote del coronavirus. «Esta situación, avalada por expertos, nos aconsejan que estos 15 días sigamos con un confinamiento total. Salir de este estado es una temeridad. No nos podemos equivocar. Un segundo rebrote lo pagaríamos muy caro», ha alertado en una entrevista en Rac1

10.10

La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países de Europa que aprendan de la "terrible experiencia" que ha tenido España con el nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce como el Covid-19, debido a la "velocidad vertiginosa" con la que se ha propagado, la letalidad y el "devastador" impacto que ha tenido en la población.

9.40

En las últimas 24 horas, Rusia ha informado de 1.459 nuevos contagiados, frente a los 1.175 del día anterior.

9.20

El Gobierno ha ampliado la prohibición de entrar en puertos españoles de cruceros y buques de pasajeros procedentes de cualquier otro país ante la nueva prórroga del estado de alarma en España y hasta que éste concluya «para limitar la propagación y el contagio del coronavirus».

9.05

El cardenal Carlos Osoro presidirá en la catedral de Santa María la Real de la Almudena a puerta cerrada las principales celebraciones litúrgicas de la Semana Santa debido al estado de alarma decretado para frenar la epidemia. A las 18 horas dará comienzo la Santa Misa de la Cena del Señor. En ella se conmemora la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y la promulgación del Mandamiento Nuevo. Podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de la diócesis.

8.50

Pedro Sánchez comparece hoy en el Congreso de los Diputados para solicitar la prórroga del estado de alarma hasta el 26 abril. Sigue en directo aquí el debate .

8.25

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha anunciado el registro de 39 nuevos casos de Covid-19, la cifra más baja desde finales de febrero cuando se alcanzó un pico de 909 positivos. Las autoridades surcoreanas han informado de que se han constatado además cuatro muertes por coronavirus, por lo que el balance de fallecidos es de 204.

8.10

El Ministerio de Salud de China ha informado de que se han registrado dos nuevos casos de Covid-19 de transmisión local en la provincia de Cantón (sur), y 61 procedentes del extranjero. En total, el número de casos confirmados ha ascendido a 81.865, después de los últimos casos confirmados, mientras que 1.103 personas han llevado la enfermedad al país asiático desde el extranjero.

7.50

Según el último recuento de la Agencia AFP, el mundo supera ya los 1,5 millones de casos contagiador por coronavirus, 772.000 de ellos en Europa. Hasta ayer, el nuevo virus ha afectado, según datos oficiales, a 146.690 personas en España, de los que 14.555 han perdido la vida.

7.25

El presidente de Brasil ha anunciado que ha estado hablando con el primer ministro de India, Narendra Modi, para recibir «materia prima» con la que seguir produciendo la hidroxicloroquina y tratar a los pacientes contagiados. Bolsonaro, a diferencia de su Ministerio de Salud, se ha mostrado partidario de comenzar a utilizar este medicamento para tratar aquellas personas que han dado positivo por coronavirus, pese a que todavía se encuentra en fase experimental.

6.58

Estados Unidos superó este miércoles a España como el segundo país del mundo con más fallecidos por COVID-19 con 14.817, tan solo por detrás de Italia, que cuenta 17.669, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins. El país norteamericano alcanzó los 14.817 tras sumar casi 2.000 nuevas muertes en las últimas 24 horas, mientras que España contabilizó 14.792, 25 menos.

6.46

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, estimó este miércoles que existen más de 26.000 casos de COVID-19 en el país. En la presentación del informe técnico de todos los días, la Secretaría de Salud informó de que la cifra de muertos en México se elevó a 174 a causa del coronavirus y la de casos confirmados a 3.181. Pero el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que esa cifra era un "muestreo" y estimó que "la epidemia es ocho veces más grande de lo que se ve".

6.39

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exigió este miércoles a sus ministros que estén "sintonizados" con él en la "guerra" contra el coronavirus y volvió a defender la vuelta al trabajo de los brasileños porque el desempleo también provoca muertes. "Todos deben estar sintonizados conmigo", dijo el mandatario al referirse a los ministros de su Gobierno, en un nuevo pronunciamiento en red nacional de radio y televisión, el quinto que realiza en apenas un mes sobre la pandemia.

6.35

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves el registro de 39 nuevos casos de Covid-19, la cifra más baja desde finales de febrero cuando se alcanzó un pico de 909 positivos. Las autoridades surcoreanas han informado de que se han constatado además cuatro muertes por coronavirus, por lo que el balance de fallecidos es de 204. La cifra total de contagios ha ascendido tras el último número a 10.423.

6.32

La ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia del coronavirus, ha registrado las dos muertes causadas por la neumonía COVID-19 que, según la Comisión Nacional de Sanidad de China, se registraron en todo el país asiático este miércoles. En su boletín diario, las autoridades sanitarias informaron hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del miércoles), se produjeron los dos citados fallecimientos acontecidos en Wuhan, además de diagnosticarse 63 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2.

6.31

Los contagios mundiales por el nuevo coronavirus alcanzaron este miércoles el millón y medio en todo el mundo, y el número de muertes ya supera las 87.000, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins. Estas cifras suponen un incremento del 70 % de fallecidos y del 50 % en cuanto a infectados por el virus en menos de una semana, ya que, según este recuento independiente, el pasado día 2 los contagiados llegaron al millón de personas y los muertos a 51.000.

6.30

Un estudio publicado hoy por la revista científica "The Lancet" advierte de que relajar de forma prematura el confinamiento de la población y otras medidas de control para frenar la pandemia de COVID-19 puede desencadenar una segunda oleada de infecciones. Investigadores de la Universidad de Hong Kong basan sus conclusiones en los datos de la propagación del nuevo coronavirus en la China continental.