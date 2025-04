Alcoy, la zona maldita de las infecciones en España

Cruzando los puentes de Alcoy uno es testigo de lo singular de su orografía. El núcleo urbano de la ciudad se sitúa en un valle envuelto por montañas y atravesado por tres ríos. En este enclave del interior todavía celebran, con banderas en ... los balcones, la gesta que llevó al equipo de fútbol local a eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey. La «moral del Alcoyano», dicen.

Una victoria deportiva que ha permitido a los más de 59.000 habitantes de esta población alicantina tomar aire en la lucha contra un enemigo que todos compartimos pero que se ha cebado inexplicablemente con un municipio marcado por el peso de la industria en su economía. Sin embargo, el historial de Alcoy con las enfermedades infecciosas viene de muy atrás.

La primera ola del coronavirus ya golpeó demasiado fuerte a una de las residencias de ancianos de la localidad, dejando cifras trágicas: murieron 73 de sus 140 residentes . De hecho, el departamento de salud que atiende también a otras localidades de la comarca registra la mayor tasa de mortalidad de la Comunidad Valenciana desde entonces. Alcoy acumula ahora 165 fallecidos y 4.885 contagios -el 8% de su población- desde el inicio de la pandemia, con la incidencia acumulada en catorce días más elevada entre las grandes ciudades del país: 2.731 casos por cada cien mil habitantes .

Aunque los contagios se dispararon antes de que la ciudad viviera la noche de Reyes sin disfrutar de la cabalgata más antigua de España, los profesionales sanitarios aseveran que a principios de diciembre ya había indicadores que presagiaban el desastre , justo cuando se empezaron a producir de nuevo las primeras infecciones y bajas entre los mayores y el personal a cargo de los centros de la tercera edad, algunos intervenidos por la Conselleria de Sanidad.

La situación «crítica» del Hospital Virgen de los Lirios no desentona en la región con las cifras de ocupación hospitalaria más elevadas del país, pero esconde, según el delegado del Sindicato Médico-CESM en Alcoy, Alberto Acosta, un problema añadido: se trata de un hospital comarcal con una presión asistencial equiparable a la de uno de referencia , como el General de Alicante.

«Ni los recursos humanos ni los medios materiales que disponemos son los mismos, pero los ingresos de enfermos sí », señala Acosta, que explica que la UCI del centro, con capacidad para ocho personas, está atendiendo actualmente a quince. «Cuando se dan cifras de ocupación, se hace trampa y se cuentan los espacios añadidos, como las zonas de reanimación o el área quirúrgica», añade.

La cafetería del personal del hospital se ha transformado en una zona habilitada con trece camas para albergar a pacientes no covid, mientras en el área de rehabilitación se atiende a los positivos. Todo ello para llegar a las 300 camas, setenta más de las que suele tener este centro. Los enfermos de coronavirus ocupan ya 227 de ellas.

«Ves las caras del personal y dan pena. Están agotados. De los siete intensivistas, dos están de baja . No saben ya por dónde sale, porque muchos, además, son asintomáticos», cuenta una de las trabajadoras del Virgen de los Lirios, que prefiere mantenerse en el anonimato, con la esperanza de que el ritmo de los contagios se empiece a frenar esta semana. Las temperaturas bajo cero que dejó la borrasca Filomena tampoco contribuyeron a la causa.

El Ayuntamiento de Alcoy fue uno de los primeros de la región que reclamó a la Generalitat más restricciones, llevó al límite sus competencias para frenar la actividad social y pidió el autoconfinamiento a sus vecinos el pasado 3 de enero, algo a lo que más tarde se unieron en cascada otros consistorios valencianos, incluso los gobernados por los socialistas, como es el caso.

¿Qué ocurre entonces? El alcalde, Toni Francés, reconoce que también está sorprendido por los elevados indicadores de la ciudad, pero descarta que se hayan incumplido más las medidas que en otros sitios . «Tenemos en cuenta que esta cepa está siendo más contagiosa y que en Navidades se han mantenido más contactos sociales de los que se debería en el ámbito privado, fuera del control de las autoridades. Pero no hemos detectado fiestas privadas, ni botellones como en otros lugares», asegura Francés.

«Lo que pasa en Alcoy es incomprensible , porque no estamos hablando de una ciudad que sea nudo de circulación como las que tienen aeropuerto o estación del AVE, que se convierten en zonas de paso», señala Alberto Acosta en la misma línea, al tiempo que explica que esa situación se repite en otros municipios de la zona como Ibi, Banyeres o Muro.

El antecedente de la legionela

Pero sí que existe un precedente en la ciudad con las enfermedades infecciosas. A finales de los 90 y durante la primera década de los 2000, el municipio alicantino registró una veintena de brotes de legionela , una bacteria que habita ambientes acuáticos y el suelo, se extiende por el aire y provoca neumonía. Mucho antes, la tuberculosis ya había causado estragos entre los alcoyanos.

«Hasta hace unos años las fuentes no tenían agua. La legionela era endémica en Alcoy », indica el delegado sindical. De hecho, los vecinos tuvieron que acostumbrarse al agua del grifo hiperclorada.

«Cuando ocurrían esos brotes, los expertos nos decían que, al ser una ciudad rodeada de montañas, no se producía una renovación del aire , que se comportaba de forma circular, y eso afectaba a la transmisión. No sabemos si esto también puede aplicarse al covid-19, porque hay muchos actores de este virus que todavía desconocemos», agrega el primer edil Toni Francés.

«Sería muy aventurado decir que ambos casos están relacionados, porque las circunstancias en las que se transmiten ambos patógenos, aunque sean por vía aérea, son muy diferentes », aclara Fernando González-Candelas, catedrático de Genética en la Universitat de València. De hecho, el también responsable del Servicio de Epidemiología Molecular en Fisabio, realizó junto a otros investigadores un estudio científico al respecto en 2014 y concluyeron que un agente externo introdujo esta bacteria en la red de agua del municipio.

González-Candelas expone que, en el caso de la legionela, las infecciones se producen esencialmente en lugares abiertos -al contrario que el coronavirus, que se hace más fuerte en los espacios cerrados- porque proviene de bacterias que están en el ambiente. Además, nunca se transmite de persona a persona , sino porque hay un punto de emisión: en Alcoy eran los sistemas de refrigeración de las empresas textiles que había en el casco antiguos. Tanto es así que la clausura de estas torres y los controles periódicos atajaron el problema.

«Pensar que hay algo en común se me hace complicado. Puede ser casualidad. Además, la alta incidencia del coronavirus en Alcoy no ha sido la tónica habitual durante toda la pandemia, puesto que en la primera ola fueron los contagios en un entorno muy concreto -las residencias de ancianos- los que distorsionaron los datos, por lo que no parece prudente combinar ambos temas», zanja el catedrático.

Por tanto, el misterio se queda sin resolver . Quizás en unos años la ciencia pueda explicar porqué la «ciudad de los puentes» se ha convertido en la zona más poblada del país con mayor tasa de contagios de coronavirus. Pero, de momento, la receta que proponen sus vecinos para salir de ésta es la misma que debería imperar en el resto de España: responsabilidad, prudencia y sentido común.