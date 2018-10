Puigdemont regresa a la Generalitat, de manera virtual El gobierno catalán presenta el Consejo por la República, un ente privado bajo jurisdicción belga que quiere «avanzar por la vía de los hechos» hacia la «república» El exmandatario anuncia la creación de un «registro de ciudadanos» que se impliquen en la creación del nuevo estado

Àlex Gubern

El expresidente Carles Puigdemont ha regresado hoy al Palau de la Generalitat. No en persona sino de forma virtual, a través de una vídeo conferencia desde Bruselas en calidad de presidente del Consejo por la República, el ente con el que el independentismo pretende dotar de cierta cobertura, de apariencia "institucional", al mandatario fugado.

En un acto con invitados, con el gobierno catalán en pleno, el salón Sant Jordi del Palau ha acogido la presentación de un consejo durante la cual Puigdemont ha anunciado la creación de un "registro de ciudadanos" que quieran implicarse en la cosntrucción de la "república".

Puigdemont ha reivindicado en el mismo acto su decisión de marchar a Bélgica -frente a quienes permanencen en la cárcel- como la única forma de seguir haciendo política. "A nosotros no nos pueden aplicar ningún 155. Podemos hacer república de manera desacomplejada y libre, al amparo de los abusos del estado", ha señalado Puigdemont, que ha asegurado que "avanzarán por la vía de los hechos" hacia la constitución de un estado propio, algo que únicamente ha concretado con la creación del citado registro.

Torra: "No venimos a gestionar la autonomía"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho probablemente uno de sus discursos más encendidos desde su toma de posesión, asegurando que no han venido a "gestionar la autonomía ni los restos del estado autonómico". Ataques a la Monarquía, discurso unidireccional solo para una parte de los catalanes, nuevo desafío al Estado. "No renunciaremos", ha asegurado Torra.

"No aceptaremos otras sentencias que no sean de absolución y el regreso de los exiliados. No es una cuestión de política si no de conciencia", ha insistido el presidente sin, de nuevo, concretar que significa esa no aceptación.

Bajo juridisción belga

Aunque la escenografía, las proclamas, eran de reivindicación republicana, la realidad es que el citado Consejo nace como un ente privado bajo jurisdicción belga, y, como ha recordado el mismo vicepresidente catalán en el mismo acto, Pere Aragonés, "independiente de las instituciones catalanas", aunque "en complicidad con ellas".

El "Consejo por la República", como ha recordado el exconsejero Toni Comín, nace del "mandato del 1 de octubre" y con el objetivo de hacer posible la "consecución de la república", insistiendo en uno de los mantras de un independentismo que sigue instalado en la virtualidad. Comín ha señalado que una de las prioridades del citado consejo es fomentar la "internacionalización" del proceso soberanista.