«Operación papeletas», la última treta de Carles Puigdemont para pedir dinero entre sus seguidores El expresidente fugado quiere recaudar unos 250.000 euros para costear su campaña al Parlamento Europeo

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no tiene problema en recurrir a sus fieles seguidores para que le paguen las campañas, iniciativas y organismo que crea sucesivamente. Así impulsó el «Consejo de la República» o su partido -ahora en letargo- «La Crida». Su última intención es pasar el cepillo entre sus posibles votantes para que estos le paguen el envío de papeletas para la campaña electoral del 26-M.

Puigdemont se presenta a las elecciones europeas bajo la marca «Junts per Catalunya, lliures per Europa», (Juntos por Cataluña, libres por Europa), una candidatura respaldada por el PDECat. No en vano, la formación neoconvergentes lleva años encadenando malos resultados electorales de modo que las finanzas de la formación no se encuentran en su mejor momento. Así las cosas, el exalcalde de Gerona ha vuelto a pedir apoyo económico a sus electores.

«Operación papeleta». Así ha denominado Puigdemont la campaña iniciada para recaudar unos 250.000 euros a través de una página web. Este nombre hace un guiño a la «operación urnas» que activó el independentismo en los meses previos al referéndum ilegal del 1-O para organizar la logística de la consulta. «Si 25.000 personas dan por lo menos 10 € cada una podremos producir, imprimir y repartir a todos los hogares de Cataluña la papeleta para votar el Presidente Puigdemont el próximo 26 de mayo. Sí, la papeleta que el Estado no quería que tuvieras. ¿Nos ayudas?», así argumenta el equipo de campaña esta iniciativa.