Los socios del PSOE en Baleares se unen a Torra, BNG o Bildu para pedir la «autodeterminación»

La formación ecosoberanista que forma parte del Ejecutivo que preside en Baleares la socialista Francina Armengol , MÉS per Mallorca, se ha sumado a los partidos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos que han firmado este viernes en Barcelona una solemne declaración conjunta en la que reclaman un acuerdo político sobre la crisis catalana, la defensa del derecho a la «autodeterminación» y la liberación de los «presos políticos» catalanes. Entre estas formaciones están el BNG, la Crida Nacional, la CUP, EH Bildu, ERC, Esquerra Valenciana, MÉS per Menorca y el PDECat, entre otros.

El representante de MÉS per Mallorca que ha asistido al encuentro de esta mañana en Barcelona ha sido su coordinador, Guillem Balboa , que además encabeza la candidatura de MÉS Esquerra al Congreso para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. «MÉS per Mallorca no podía faltar en esta cita con el resto de fuerzas soberanistas que, como nosotros, defendemos la autodeterminación y la superación del Régimen del 78», ha afirmado Balboa, quien además ha asegurado que «es una buena noticia saber que disponemos de un análisis común y unos objetivos similares con el resto de fuerzas soberanistas».

Cabe recordar que MÉS per Mallorca ya formó parte del Ejecutivo de Armengol en la pasada legislatura, situación que se ha repetido en el nuevo mandato iniciado el pasado verano. Tanto entonces como ahora, ha habido diversas fricciones entre los socialistas y los ecosoberanistas isleños sobre el denominado «procés», que el PSOE balear rechazaba y que MÉS apoyaba. Aun así, dichas diferencias no han sido lo suficientemente relevantes para que ambas formaciones se hayan llegado a plantear dejar de gobernar conjuntamente, en una legislatura en que Unidas Podemos forma también parte del Govern de Armengol.

Puntos en común

Los partidos firmantes de la mencionada declaración conjunta, entre los que no está el PNV , quieren formar un frente común para pedir diálogo al Gobierno, el regreso de «los exiliados» y proteger las libertades civiles y políticas que ven peligrar. La Generalitat de Cataluña ha bendecido el acto desplazando a la Llotja de Mar -donde se reunió el Consejo de Ministros en Barcelona el año pasado- al vicepresidente catalán Pere Aragonès y al conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.

Al inicio de la declaración, que consta de seis puntos , se alude a la decisión de la justicia española de condenar a los «legítimos representantes del pueblo de Cataluña» y a los líderes de las organizaciones sociales que hicieron posible el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los firmantes afirman que el Estado «ha entrado en una etapa de regresión hacia una política de carácter cada vez más autoritaria, menos democrática y más represiva».

El texto también propone crear un frente político para aliarse en defensa del «derecho a la autodeterminación» en distintas regiones de España como Galicia, las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana. Tras la rúbrica, los firmantes y el público asistente al acto en el histórico edificio gótico barcelonés han escuchado «El cant dels ocells» de Pau Casals y han posado juntos para inmortalizar esta firma, que ha contado con la presencia, entre otros, de Bieito Lobeira (BNG), Natalia Sánchez (CUP), Maddalen Iriarte y Arnaldo Otegui (EH Bildu) y Pere Aragonés y Marta Vilalta (Esquerra Republicana).

