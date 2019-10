El PNV se desmarca de la declaración de los independentistas por «inoportuna» e inconstructiva Considera que se suscribe a escasos días del comienzo de la campaña electoral y en «un clima político enrarecido»

Entre los firmantes de la llamada «declaración de Llotja de Mar», que ha reunido a casi una decena de partidos nacionalistas en un frente por la independencia, no se encuentra el PNV, que esgrime una cuestión de contenido y otra de contexto para desmarcarse de este manifiesto soberanista. Los nacionalistas vascos consideran que el paso que han dado los otros partidos no es ni oportuno ni constructivo, y además se produce a escasos días del comienzo de la campaña electoral y en un «clima político enrarecido».

El PNV se desmarca de esta forma del escrito que este viernes han suscrito hasta 12 formaciones de naturaleza nacionalista. Proceden de Cataluña (PDECat, JxCat, ERC, CUP, Crida y Demòcrates per Catalunya), País Vasco (EH Bildu), Comunidad Valenciana (Esquerra Valenciana, República Valenciana), Galicia (BNG) y Baleares (Mér per Mallorca y Més per Menorca). Todas ellas han reivindicado el «derecho de autodeterminación» de la Comunidad Autónoma catalana y han reclamado la libertad de los presos condenados recientemente por el Tribunal Supremo en el marco del juicio por el «procés».

Existe un precedente semejante al del manifiesto que se ha hecho público hoy. Fue redactado en 1998 y firmado por CiU, BNG y el propio PNV, que reclamaron la identidad nacional de sus respectivos territorios. Sin embargo, el partido que lidera Andoni Ortuzar considera que, al contrario que en aquella ocasión, la declaración suscrita este viernes «incide casi de forma exclusiva en la denuncia y en la proyección de una visión negativa de la realidad actual» en España. En este sentido, apunta que carece de «espíritu constructivo o propositivo».

Otro motivo por el que el PNV no ha suscrito la declaración de las formaciones nacionalistas es el contexto actual de la política española. «No creemos que la firma de esta declaración llegue en el momento más oportuno, a apenas diez días vista del inicio de una campaña electoral y en un clima político enrarecido», argumenta.

En cualquier caso, el partido nacionalista vasco añade en su escrito que esta misma semana ha trasladado a su «partido hermano en Cataluña», en referencia al PDECat, su «plena disposición» a trabar en los próximos meses «en un contexto más reposado y con el margen de tiempo que demandan los grandes acuerdos» en documentos e iniciativas que pudieran «desembocar en una actualización o reedición de la declaración de Barcelona de 1998.

En esta línea, ha vuelto a trasladar su «solidaridad y cercanía» a la causa del «pueblo de Cataluña», así como a las formaciones soberanistas y los dirigentes «que hoy cumplen injustas penas de prisión».

Mediación

El devenir de la política catalana es un tema delicado en el País Vasco. Si bien el PNV siempre ha defendido el derecho a decidir del territorio, los principales líderes del partido ponen tierra de por medio entre la «vía» catalana y su propio camino hacia el autogobierno. En uno de sus últimos discursos públicos, Andoni Ortuzar diferenciaba entre el «conflicto» catalán y la «cuestión» vasca.

Iñigo Urkullu, presidente del Gobierno vasco, se siente más cómodo en su papel de mediador entre Quim Torra y Pedro Sánchez. Hoy mismo, el lendakari ha insistido en la necesidad de abordar el conflicto independentista en una «mesa de negociación política» que huya de las «estridencias autoritarias» y de la «sobreactuación electoralista».

En cualquier caso, el PNV ha lanzado varios «guiños» a los soberanistas catalanes en las últimas semanas. Dirigentes del partido, entre ellos el propio Ortuzar, tomaron parte en la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en San Sebastián para reclamar la libertad de los presos.