La Generalitat y los partidos acuerdan trasladar las elecciones autonómicas catalanas al 30 de mayo El gobierno catalán se reúne esta tarde, a partir de las 17.00 horas, para fijar oficialmente la nueva fecha electoral El PSC se opone a la suspensión y Vox baraja impugnar la decisión del cambio de fecha que apruebe la Generalitat

Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 15/01/2021 16:18h

El gobierno catalán y los partidos con representación en el Parlamento autonómico han acordado aplazar las elecciones previstas para el 14 de febrero hasta el 30 de mayo. Así lo han decidido en la reunión celebrada este viernes por la mañana en la Cámara legislativa catalana, pero el cambio de fecha no se ha adoptado por unanimidad. El PSC, los comunes y el PDECat preferían otra fecha más cercana al 14-F.

El gobierno catalán se reunirá esta tarde, a partir de las 17.00 horas, para fijar en una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la Generalitat la nueva fecha electoral después de la reunión con los partidos celebrada en el Parlamento de Cataluña. La firma del decreto será solo para el cambio de fecha. A 54 días del 30 de mayo se firmará el decreto de convocatoria y las normas complementarias.

En la reunión parlamentaria se ha evidenciado la división existente entre los partidos y de estos con el ejecutivo catalán. Sin embargo, ni los comunes ni el PDECat tienen pensado recurrir la decisión adoptada hoy ante la JEC o el TSJC. El PSC, por su parte, esperará a ver el redactado de los decretos de suspensión para tomar una decisión al respecto. Una opción en la que también trabaja Vox, según ha anunciado Santiago Abascal, este mismo viernes, desde Barcelona.

Iceta advierte con un posible «cambio de las reglas»

Tras la reunión en el Parlamento catalán, los distintos grupos políticos han valorado la decisión de la suspensión, cada uno desde su punto de vista y reafirmando sus opciones iniciales. Miquel Iceta (PSC) ha criticado el cambio de fecha y ha augurado que, pese al cambio, Salvador Illa, ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, ganará. «Pueden retrasar el cambio pero no impedirlo», ha dicho, y ha añadido: «No son criterios epidemiológicos los que han hecho cambiar la fecha».

En esta línea, Iceta ha advertido de que «una cosa es cambiar la fecha de las elecciones y otra las reglas de juego», y ha criticado que el cambio de fecha pueda generar un cambio en «las listas o las coaliciones», pero no ha querido concretar más sobre esta especulación. El PSC no descarta acudir a la JEC o al TSJC, pero no por el cambio de fecha sino por el supuesto cambio de las reglas de juego. La decisión la adoptará según queden redactados los distintos decretos de suspensión del gobierno catalán, sobre todo el de las normas complementarias.

También ha criticado la nueva fecha Marc Castells (PDECat), que era partidario de suspender el 14-F por la crisis sanitaria pero para llevarlo a abril, o como muy tarde a mediados de mayo, no hasta el 30 de mayo. El portavoz del partido que presenta a Àngels Chacón en la contienda electoral ha lamentado un retraso de más de tres meses. «No nos han dado datos fiables (desde el gobierno catalán) para defender la fecha del 30 de mayo», ha añadido.

Jéssica Albiach (comunes), que en la reunión ha discrepado de la fecha del 30 de mayo, sí ha defendido, ante la prensa, que «era de sentido común» retrasar la fecha del 14-F, aunque la opción de los comunes no era aplazar la fecha hasta finales de mayo (pero sí hasta el 16 de ese mismo mes). Sin embargo, tras la reunión ha indicado que el día del 30 de mayo es «la fecha más cercana al 14-F que puede garantizar todas las garantías sanitarias».

Por su parte, Carlos Carrizosa (Cs) se ha mostrado «satisfecho» por la decisión y ha señalado que, para la formación naranja, era «una aberración» celebrar las elecciones el 14-F, cuando se proponía hacerlo «con las UCI abarrotadas» y, por ejemplo, «los electores con miedo a acudir a las urnas».

En el PP, partido que no se ha opuesto al cambio de fecha, se ha criticado que el gobierno catalán haya acudido a la reunión con los partidos con una fecha prefijada, sin atender a las peticiones de las formaciones. Daniel Serrano (PP) ha señalado que en la reunión «ni se ha debatido, ni se ha votado nada».

Con otras palabras pero con la misma crítica en relación al gobierno catalán, Carles Riera (CUP) ha lamentado que la Generalitat no haya tomado «ni las medidas sanitarias, sociales y económicas sanitarias» para que se pudiera votar el 14-F. «Somos muy críticos con la ineficacia del Govern para afrontar esta crisis», ha señalado, para pedir que la cita del 30 de mayo no se vuelva a retrasar.

Elsa Artadi (Junts) ha defendido el cambio de fecha electoral y ha descartado que su formación política valore, por ejemplo un cambio en sus listas. «No nos plateamos ahora mismo ningún cambio», ha señalado Artadi, que ha querido dar muestras de tranquilidad, en este tema, a los militantes de este partido que controla Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica). Respecto a posibles cambios de «las reglas», Artadi ha admitido que sería «extraño» pero ha indicado que no lo impugnarán.

Finalmente, Sergi Sabrià (ERC) ha mantenido una posición en línea con la propuesta del gobierno catalán, ha defendido el cambio de fecha, el día elegido y ha criticado la decisión del PSC, partido y candidato (Illa) a los que ha calificado de estar haciendo «electoralismo» y «cinismo» ya que el ministro de Sanidad defendió la suspensión electoral en Galicia y el País Vasco, con datos epidemiológicos más graves que los que se dan en Cataluña actualmente.

Reunión del gobierno con los partidos

La reunión de partidos ha sido a puerta cerrada y la ha presidido Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento de Cataluña, acompañado de Pere Aragonès (ERC) y Meritxell Budó (Junts). También han asistido el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé (ERC); el de Interior, Miquel Sàmper (Junts), y la de Salud, Alba Vergés (ERC), así como distintos miembros de sus equipos y de máxima confianza política.

Por parte de los grupos parlamentarios han acudido al encuentro, entre otros, Carlos Carrizosa y Nacho Martín Blanco (Cs); Elsa Artadi, Albert Batet y Gemma Geis (Junts); Sergi Sabrià y Anna Caula (ERC); Miquel Iceta y Ferran Pedret (PSC); Jéssica Albiach y David Cid (comunes); Carles Riera y Maria Sirvent (CUP); Santi Rodríguez y Daniel Serrano (PP); y Ferran Bel y Marc Castells (PDECat).