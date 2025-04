Conjura de los herederos de CiU para enfrentarse a Junts en 2023

Los partidos que navegan entre el catalanismo y el nacionalismo surgidos del naufragio de la coalición formada por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que tan buenos resultados electorales cosechó durante 25 años bajo la siglas de CiU, han acordado crear una nueva marca con el horizonte puesto en las elecciones municipales de 2023.

La operación la lidera el PDECat, s con Àngels Chacón al frente . El partido, que también es de Artur Mas, cuenta con 160 alcaldes y alrededor de 1.500 concejales por toda Cataluñ a. Chacón, ex consejera autonómica con Quim Torra y candidata del partido en la cita electoral del pasado 14 de febrero, esbozó, ayer, en una conferencia titulada «Centremos el presente, repensemos el futuro», los ejes principales de esta iniciativa que quiere aglutinar y que resumió en una frase: «Un gran espacio soberanista de centro». Y apartar la unilateralidad para conseguir la secesión, sin renunciar al ADN nacionalista: lengua catalana, bilateralidad con el Gobierno y tanto autogobierno como se consiga legalmente.

El proyecto cuenta también con el visto bueno de Lliures, controlado por Antoni Fernández Teixidó , la Lliga Democràtica, que dirige Astrid Barrio y pidió el indulto para los condenados por el ‘procés’, y Convergents, un pequeño reducto de la antigua CDC que maneja Germà Gordó. Todos, en mayor o menor medida, herederos directos de CiU. Añoran aquellos años.

Al margen de la iniciativa se han quedado Units per Avançar, que mantiene acuerdos electorales con el PSC y cuyo secretario general es Ramon Espadaler , y el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que cuenta con Marta Pascal, ex coordinadora general del PDECat, como secretaria general. Units y el PNC quieren esperar y ver cómo evoluciona la propuesta política.

Evitar la fagocitación

Uno de los pilares de la operación política se sustenta en el convencimiento de que Junts no es un partido al uso y menos, aún, una formación de derechas o centro-derecha. Además, desde el PDECat señalan que no tiene sentido pactar electoralmente con los de Puigdemont porque estos acabarían por fagocitar todo su espacio.

En las últimas semanas, Chacón viene reclamando unidad a los partidos que se formaron tras la desaparición de CiU –ayer volvió a pedirlo– y no comparten estrategia con Junts. Una estrategia que no es solo ideológica, pues también hay diferencias en la táctica a futuro. Junts no renuncia a la independencia unilateral.

«La idea es crear un nuevo partido que se estrene en las municipales» , apunta Barrio, advirtiendo que este enésimo intento de unir lo que fue CiU, no llevará aparejado la desaparición de las formaciones actuales. «No lo formarían los partidos, sino los miembros que quieran de estos, junto con independientes», añade.

Todavía no hay nombres sobre la mesa. Ni del nuevo partido, que se espera conocer a primeros de diciembre, ni de quién podría liderarlo, pero la posición de fuerza es del PDECat (tiene alcaldes, concejales y diputados en el Congreso), por lo que Chacón juega sus cartas (el 14-F obtuvo más de 77.000 votos, pero no superó el 3%). «Veremos el resultado final. No será fácil», responde Fernández Teixidó, más cauto que otros dirigentes de los partidos implicados. Llevan meses intentando algún tipo de acuerdo.

En cualquier caso, la operación nace coja sin Units y el PNC. «En Units seremos leales con nuestros compromisos y acuerdos con el PSC», apuntan fuentes cercanas a la dirección que lidera Espadaler y que confirman contactos con el PDECat. Pascal, por su parte, reconoce que el PNC ha estado en las negociaciones, pero «hace unas semanas nos salimos». Prefiere «conocer las intenciones de los promotores», primero, y, luego «evaluar la situación y tomar decisiones».