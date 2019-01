Anna Gabriel revela de qué trabaja en Suiza La exdiputada de la CUP fugada de la Justicia explica cómo subsiste después de que ninguna universidad quisiera contratarla

ABC

Barcelona Actualizado: 26/01/2019 10:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anna Gabriel ya tiene trabajo. La exdiputada de la CUP, fugada en Suiza desde hace casi un año, llevaba meses apretándose el cinturón para tratar de subsistir en uno de los países más caros de Europa sin una ocupación conocida. Para ello, la dirigente antisistema había pedido ayuda a los militantes de su formación, que organizaron varios actos para recoger fondos y garantizar así su sostenimiento.

Sin embargo, Gabriel ha encontrado finalmente una ocupación. No es en una universidad -la exdiputada había expresado su intención de dar clases en Suiza pero ningún centro educativo la fichó- sino en un despacho de abogados laboralistas del que no ha trascendido el nombre. Sí ha revelado la propia Gabriel en una entrevista en Catalunya Ràdio es que tiene un «contrato estable» aunque no ha detallado cuáles son sus funciones en dicha empresa.

«Trabajo mucho»

«Trabajo mucho en Ginebra y hago lo que siempre hice en mi vida: militar en política», ha apuntado la dirigente independentista. Así es como Gabriel ha dado a entender que se han acabado sus problemas económicos, algo que otros fugados como el propio Carles Puigdemont no tiene solventado, pues el exalcalde de Gerona no tiene profesión conocida en Bélgica ni tampoco recibe su retribución como diputado o expresidente.