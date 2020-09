La Sagrada Familia no estará terminada en 2026 por culpa del coronavirus La caída de los ingresos y la falta de visitantes dan al traste con los planes de completar la Basílica coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí

Que la pandemia del coronavirus acabaría pasando factura al calendario de obra de la Sagrada Familia era algo que se podía intuir desde que el pasado mes de marzo las grúas cesaron su actividad y la afluencia de visitantes se vio frenada en seco. Faltaba, eso sí, una confirmación oficial, un anuncio como el que ha realizado este miércoles el presidente delegado de la Junta Constructora, Esteve Camps. «A situaciones excepcionales, medidas excepcionales», ha dicho Camps, quien ha avanzado que, como era de esperar, la Sagrada Familia no estará terminada en 2026.

Ese era el horizonte que se habían fijado los responsables del templo para hacer coincidir el final de las obras con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, fecha señalada que finalmente no será tal. «Los efectos de la pandemia del covid nos fuerzan a replantear el calendario que teníamos previsto. Esto afecta al objetivo que teníamos marcada para 2026, ya que el contexto y las circunstancias no permiten dibujar horizontes de futuro a largo plazo», ha explicado el responsable de la junta constructora.

A preguntas de los periodistas, Camps no ha dado una fecha alternativa, pero sí que ha descartado por completo que se puedan cumplir los plazos. «2026 es imposible», ha dicho antes de arrojar un mensaje de moderado optimismo. «La Sagrada Familia no se parará. Trabajaremos de la manera que sea, pero seguiremos. Y si no es en el 2026, será en el 2030, pero la acabaremos entre todos».

En este sentido, está previsto que en las próximas semanas se retomen las obras en el templo, paralizadas desde mediados de marzo, y que a finales de 2021 esté terminada la torre de María, la segunda más alta del conjunto de la Basílica gracias a sus 138 metros de altura.