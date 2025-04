Quim Torra, sobre la pandemia: «La culpa es de Madrid, por eso somos independentistas»

En vista de que los rebrotes de coronavirus detectados esta semana en el interior de Cataluña están a un paso de desbordar el sistema sanitario en Lérida , el presidente de la Generalitat, Quim Torra , se ha decantado por eludir cualquier responsabilidad y echar balones fuera: ha culpado al Gobierno central, a pesar de que los brotes han estallado una vez que el Ejecutivo regional ha recuperado sus competencias sanitarias tras el fin del estado de alarma.

En marco del bronco debate que se ha producido esta mañana en el Parlament de Cataluña, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que no confía en la Generalitat ni en su gestión de la crisis sanitaria y ha ironizado con que «la culpa seguro que es de Madrid». A lo que Torra ha respondido: «Usted ha preguntado: "¿Cómo confía en un Gobierno que no sabe lo que pasa en las residencias?" Pues escuche: ¿cómo confía usted en el Gobierno de Madrid? Porque no tenemos ni idea de qué ha pasado en las residencias españolas, no tenemos los datos... Es que muy fuerte [...] Y sí, es un axioma que le compro: la culpa es de Madrid, por eso somos independentistas , no tenga ninguna duda».

Tras un rifirrafe con Iceta, que respondía desde su escaño, Torra ha continuado su discurso: «¿Cómo puede usted hablar sobre el tema de las residencias cuando España ha sido incapaz de dar los datos de las residencia españolas? En un ejercicio de transparencia, que va a ser muy difícil también de hacer y aceptar, ¿eh?, nosotros vamos a poner todos los datos sobre la mesa Y algún día saldrá que en España hay el doble [de víctimas] por Covid porque no ha contado todavía las residencias».