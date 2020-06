El mapa de los rebrotes de coronavirus en España Se han producido focos importados de otros píses como en Galicia y Murcia y contagios entre temporeros en Huesca o Lleida

España entraba el pasado domingo en la «nueva normalidad» con doce brotes activos de coronavirus diseminados por toda la geografía y que han supuesto más de 200 casos de contagios. Los más preocupantes se encuentran en Aragón, en las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cina y la Litera de Huesca, que ha provocado que esas comarcas retrocedieran a la fase 2 de la desescalada.

Ayer mismo se conocía además un brote en la residencia Castrillón de Lleida donde 13 residentes y 5 empleados han dado positivos. Asimismo, decenas de personas que trabajaban en la zona en la temporada de la fruta también han resultado infectadas.

Todos ellos se suman a los detectados a lo largo de los últimos días con nuevos focos en las provincias de La Coruña, Murcia, Cádiz o Canarias. Así, en el mapa superior se muestran en rojo los puntos de los distintos brotes de los que se posee información actualmente. El tamaño de ellos se corresponde con el número de afectados por los mismos.

¿Reactivar el estado de alarma?

Esos nuevos brotes de la enfermedad han supuesto que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, haya afirmado este martes que el Gobierno no descarta reactivar el estado de alarma si la situación se vuelve «muy grave» y que se plantearían «decretar la alarma en una parte del territorio, si no en todo». No obstante, Calvo ha explicado que los rebrotes están dentro de lo «previsible» y «controlados».

«Ojalá no lo tengamos que hacer, pero seremos contundentes para proteger la salud. Llegado el momento, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad», ha explicado la vicepresidenta primera, durante una entrevista en Antena3.

No obstante, Calvo ha señalado que la legislación ordinaria contempla la posibilidad de confinar zonas concretas, una fórmula que ya se utilizó con el municipio barcelonés de Igualada.

«Tengo que decir que va a haber brotes. Lo importante es que los tengamos controlados lo más rápido posible y que todos los que tengan síntomas reaccionen muy rápido yendo a los centros sanitarios. Lo importante es la rapidez», ha abundado la vicepresidenta primera.