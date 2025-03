El taxi de Barcelona marcha contra las VTC y amenaza con paralizar la ciudad durante el Mobile El sindicato Élite Taxi asegura que la aplicación Free Now está intentando saltarse la tarifa regulada del taxi en Barcelona

Más de 300 taxis de Barcelona se han sumado este martes a la marcha lenta contra las VTC y han amenazado con paralizar la ciudad durante la celebración de ferias internacionales como el ISE y el Mobile World Congress.

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha tachado a la multinacional Free Now de estar «intentando saltarse la tarifa regulada del taxi cuando es la ley más sagrada» del sector. Lo ha dicho junto al presidente del Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC), Luis Berbel, antes de empezar la marcha lenta que ha agrupado a más de 300 taxistas contra las plataformas digitales de VTC.

Álvarez ha asegurado que la multinacional Free Now ha presentado un informe para pedir que el juzgado ponga medidas cautelares ante la prohibición del Institut Metropolità del Taxi (Imet) de poner tarifas dinámicas«. El sector exige al Govern que diferencie un servicio de la sociedad de la información respecto a un operador de transporte por taxi y que se limite el número de taxis que pueden estar adscritos a un mismo operador a un 15% del total de las licencias en el ámbito de Catalunya.

Según él, esta limitación «evitaría la formación de oligopolios y monopolios dentro del sector público». Álvarez, además, ha dicho que la marcha lenta terminará ante el Parlament, donde ha advertido que si no les reciben el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Territorio de la Generalitat, se plantearán «cortar las ramblas».

Asamblea para tomar medidas

Será en este mismo espacio donde los taxistas celebrarán una asamblea en la que decidirán qué medidas tomar «para que se haga cumplir la ley», y ha amenazado con paralizar la feria audiovisual ISE si la situación no se soluciona.

La marcha lenta ha salido desde Plaza España sobre las 11.00 horas y discurrirá por la Gran Via, Balmes y Pelai hasta llegar a Plaça Catalunya, donde harán una parada ante la sede de Free Now en Barcelona. Después seguirán hacia la calle Fontanella, Via Laietana, Marquès D'Argentera, Passeig de Picasso y Passeig de Pujades para terminar en el Parlament.