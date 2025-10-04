Suscribete a
ABC Premium

Moco Museum: cómo conseguir que los jóvenes amen el arte

En 2021 abría en la calle Montcada de Barcelona, junto al Picasso, un nuevo centro artístico que ha demostrado que los museos privados pueden ser sostenibles mientras dinamizan, enriquecen y quitan años al sector

Tirarse el MOCO con el arte más actual en Barcelona

La instalación inmersiva del Studio Irma es una de las atracciones del Moco Museum
La instalación inmersiva del Studio Irma es una de las atracciones del Moco Museum FOTOS: PEP DALMAU

Carlos Sala

Barcelona

Existe en Barcelona un museo lleno de gente joven. ¡Imposible! Pues existe, de verdad. Se llama el Moco Museum. Situado en un palacete del siglo XVI, en la calle Montcada, justo al lado del Museo Picasso, en apenas tres años ha conseguido convertirse ... en una de las citas ineludibles de los amantes de las artes. Y todo esto sin subvenciones, sin apoyos institucionales, ni grandes campañas de promoción. ¿El secreto? Artistas emblemáticos, grandes obras, una marca joven, un equipo más joven todavía y una imagen llamativa con el rosa como protagonista. Una apuesta decidida y firme por el arte, apoyada en una fuerte inversión y una gran visión de futuro. «Estamos aquí para acercar el arte a un público más amplio. Nos interesa usar el arte para abrir mentes. Nuestro equipo aquí y nuestra sede en Ámsterdam, todos están dando lo mejor de sí para sobrevivir sin subvenciones. Se trata de mantener la esperanza», comenta Kim Logchies-Prins, fundadora del museo, junto a su marido Lionel Logchies, en declaraciones a este diario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app